Создателя телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина отправили под домашний арест по делу о «фейках» об армии

Черемушкинский суд Москвы отправил создателя телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина под домашний арест по делу о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает «Медиазона».

Поводом для уголовного дела стали две публикации в канале Moscow Calling от 14 сентября и 23 ноября 2022 года. В первом посте говорится об ударе по Кривому Рогу, в результате которого у местных жителей возникли проблемы с водоснабжением. «Данный удар, без сомнения, является военным преступлением ВС РФ», — говорится в публикации. Во втором посте сообщается об атаке на родильное отделение больницы Вольнянского района Запорожской области.

О задержании Куршина стало известно 31 августа. Вечером того же дня, сообщала «Медиазона», автор Moscow Calling подписал явку с повинной.

Как писали «Важные истории», в 2014-2015 годах Куршин под позывным «Москва» воевал в Донецкой области на стороне самопровозглашенной ДНР. Позже он занял более умеренную позицию и завел телеграм-канал Moscow Calling, в котором освещал ход боевых действий.

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