Война Пятьсот пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

По данным Politico, Украина получит первые 10 из 31 обещанных танков Abrams в середине сентября

Об этом изданию сообщили представитель Минобороны США и источник, знакомый с ходом переговоров. Западные чиновники надеются, что американские танки помогут ВСУ в прорыве российской обороны.

10 первых Abrams находятся на ремонте в Германии и готовятся к отправке в Украину. Все обещанные Киеву танки США рассчитывают поставить до конца осени, сообщил представитель Пентагона Мартин ОʼДоннелл.