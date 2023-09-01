Война Пятьсот пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 августа читайте здесь.
Главные новости:
- Дрон атаковал Курчатов — город при Курской АЭС.
- Винницкую область обстреляли «Калибрами». Пострадали восемь человек.
Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором, предположительно, показан момент уничтожения дрона над Люберцами. По данным российских властей, пострадавших и разрушений нет.
По данным Politico, Украина получит первые 10 из 31 обещанных танков Abrams в середине сентября
Об этом изданию сообщили представитель Минобороны США и источник, знакомый с ходом переговоров. Западные чиновники надеются, что американские танки помогут ВСУ в прорыве российской обороны.
10 первых Abrams находятся на ремонте в Германии и готовятся к отправке в Украину. Все обещанные Киеву танки США рассчитывают поставить до конца осени, сообщил представитель Пентагона Мартин ОʼДоннелл.
Российские военные переместили с Курильских островов зенитно-ракетные комплексы С-300, предназначенные для противооздушной обороны, пишет японская газета «Майнити симбун».
Издание ссылается на Ю Коидзуми из Токийского университета, который проанализировал спутниковые снимки островов Итуруп и Кунашир, сделанные компанией Maxar Technologies. На свежих снимках нет комплексов ПВО, стоявших у залива Касатка на Итурупе и около Южно-Курильска на острове Кунашир.
Ю Коидзуми предполагает, что ракетные комплексы могли быть переброшены к границам с Украиной для использования в войне.
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Генштаб ВСУ о наступлении украинской армии
- На мелитопольском направлении украинские силы имели успех в направлении Новоданиловка — Новопрокоповка, закрепляются на достигнутых рубежах.
- На бахмутском направлении ВСУ продолжают наступать южнее Бахмута,
- Российские силы безуспешно наступали в районах Марьинки, Новомихайловки Донецкой области и Вербового Запорожской области. ВС РФ несут значительные потери.
- Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на лиманском и бахмутском направлениях. ВС РФ безуспешно наступали в районе Новоегоровки. Продолжаются тяжелые бои.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям сторон конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Белгород
Винницкую область обстреляли ракетами «Калибр». Пострадали восемь человек
Украина в ночь на 1 сентября подверглась удару ракетами «Калибр». Как заявили в Воздушных силах ВСУ, российские войска запустили две ракеты из акватории Черного моря в районе Феодосии.
«Одну ракету удалось уничтожить, другая — попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь», — сообщили в Воздушных силах.
На сайте городского совета Калиновки появилось сообщение о попаданиях в городе. «В результате падения осколков ракет есть раненые, поврежден гражданский автотранспорт и гражданские здания», — сказано в сообщении.
По данным источников «Суспильне», пострадали восемь человек.
Дрон атаковал Курчатов — город при Курской АЭС. Беспилотники сбили в Московской и Белгородской областях
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 1 сентября беспилотник врезался в «нежилое здание» в Курчатове — городе при Курской атомной электростанции. Фасад здания получил незначительные повреждения, люди не пострадали, заявил Старовойт.
Первоначально глава региона написал о двух беспилотниках в Курчатове и поврежденном жилом доме, но позднее уточнил, что «падение второго БПЛА не подтверждено — пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один».
Об атаке беспилотников в ночь на 1 сентября заявил и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, дрон самолетного типа сбили силы ПВО, жертв и разрушений нет. Дрон также сбили в Московской области рядом с городом Люберцы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00
- В ночь на 1 сентября войска РФ нанесли очередной ракетный удар по территории Украины.
- За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли один ракетный и 44 авиационных удара, совершили 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений. Украинские силы отбили атаки российских военных в районе Новоегоровки Луганской области (лиманское направление), Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области (бахмутское), Угледара и Старомайорского Донецкой области (шахтерское направление), а также в районе Марьинки Донецкой области.
- Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация ВСУ в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции и две радиолокационные станции.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 555-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.