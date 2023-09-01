Украина объявила компании PepsiCo и Mars «спонсорами войны»

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) внесло компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны».

Ведомство утверждает, что несмотря на заявления о сокращении бизнеса и прекращении производства, озвученные после полномасштабного российского вторжения в Украину, эти компании продолжают работать в России, уплачивая значительные налоги в бюджет и тем самым поддерживая экономику государства-агрессора.

По данным украинских властей, PepsiCo остается четвертой по размеру чистой прибыли компанией в области производства напитков и пищевых продуктов в России. В 2022 году выручка ООО «Пепсико Холдингс» выросла до 2,59 миллиардов долларов, чистая прибыль выросла на 333%, а в российский бюджет компанией были уплачены налоги более чем на 115 миллионов долларов, утверждают в НАЗК.

Компания Mars инвестировала в экономику России 2,5 миллиарда долларов, создав десять фабрик и более шести тысяч рабочих мест. Несмотря на обещания сократить бизнес выручка ООО «Марс» за 2022 год выросла до 2,45 миллиарда долларов, чистая прибыль выросла на 59%, а в бюджет РФ уплачено налогов более чем на 93 миллиона долларов, заявили в украинском агентстве по предотвращению коррупции.

Сейчас в списке «международных спонсоров войны», который ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины, значатся почти 40 компаний. Среди них — Philip Morris International, Bacardi Limited, Unilever, Xiaomi Corporation, Yves Rocher, Raiffeisen Bank, Metro AG, Auchan, Leroy Merlin и другие.

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