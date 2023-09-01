«Наше государство ежедневно бомбит Украину, а наши соратницы продолжают свою борьбу в России» «Феминистскому антивоенному сопротивлению» вручили Ахенскую премию мира

В Германии 1 сентября вручили Ахенскую премию мира. В 2023 году ее лауреатами стали израильский «Фонд защитников прав человека» и российское движение «Феминистское антивоенное сопротивление», образованное после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. «Медуза» публикует заявление «Феминистского антивоенного сопротивления» — о войне, солидарности с Украиной и о России без диктатуры.

Мы благодарим комитет Ахенской премии мира за награду и за выражение неоценимой поддержки и солидарности с нашими активист_ками. Для нас большая честь получать эту награду вместе с Human Rights Defenders Fund («Фонд защитников прав человека», Израиль), который под постоянной угрозой со стороны своего правительства борется за права активисток.

Сегодня мы не показываем наши лица, потому что быть здесь — это не только честь, но и большая привилегия и ответственность. Большинство наших коллежанок находятся в России и не могут открывать свои лица и имена без риска оказаться в тюрьме или под пытками российских силовиков.

Мы получаем эту премию, пока идет война и наше государство ежедневно бомбит Украину, пока украинская армия и мирные жители оказывают героическое сопротивление этой ничем не спровоцированной агрессии.

Мы получаем эту премию, пока наши соратницы продолжают свою борьбу в России — наше движение существует благодаря их смелости и сопротивлению российскому режиму.

Verleihung des Aachener Friedenspreises 2023 Aachener Friedenspreis

Феминистское антивоенное сопротивление появилось 25 февраля 2022 года как реакция на российское полномасштабное вторжение в Украину. Сегодня мы — это десятки автономных ячеек и групп в России и за рубежом. Среди нас есть активистки из коренных народов, ЛГБТК+ персоны, люди с инвалидностью, люди с опытом миграции и беженства, люди, пережившие разные формы насилия и дискриминации. Мы выстраиваем сети взаимопомощи с другими антивоенными движениями и активистскими группами, чтобы объединять и политизировать больше людей, готовых вместе строить основу для будущего России, свободной от диктатуры, репрессий, милитаризма, империализма и насилия.

Война — это продолжение патриархатного насилия, одно из его крайних проявлений, которое всегда паразитирует на уязвимых и незащищенных.

Война — это миллионы людей, вынужденных покинуть свой дом, тысячи раненых, убитых и запытанных российскими военными украин_ок. Насильно перемещенные в Россию украин_ки живут в нечеловеческих условиях, не получая поддержки ни от кого, кроме своих родственников и волонтер_ок, и находятся под постоянным давлением со стороны российского государства. Тысячи мирных жителей Украины находятся в плену у российских военных и об их судьбе ничего не известно. Тысячи украинских детей похищены Россией.

Мы часто повторяем: «Война начинается дома». Домашнее насилие, насилие по отношению к женщинам, детям и пожилым людям, — все это насилие, годами поощряемое и взращиваемое российским государством. Оно давно выплеснулось из наших домов и вырвалось за пределы государственных границ. Все виды насилия связаны — и все они должны быть прекращены. Война начинается дома и закончиться она должна тоже дома. Ведь она питается насилием внутри нашего общества. Поэтому феминизм — неотделимая часть сопротивления войне.

В России женщины уже сейчас сталкиваются с насилием со стороны вернувшихся с войны солдат. Многие заключенные, отбывавшие срок в тюрьме за жестокие преступления, были мобилизованы и уже вернулись с войны и разгуливают на свободе, получив помилование и медали за все свои военные преступления.

Читайте также

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй

Читайте также

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй

В России все чаще принимаются дискриминационные законы, нарушающие права человека. В частности, делающие жизнь ЛГБТК+ людей в России невыносимой. Новый закон, запрещающий гендерно-аффирмативные процедуры и смену гендерного маркера в документах. Тысячи представительн_иц коренных народов живут по-прежнему в российской оккупации, а те из них, кто пытается бороться за свои права, сталкиваются с систематическими репрессиями.

Читайте также

«Ощущение, что все вокруг в огне» Из-за нового закона жизнь транслюдей в России стала невыносимой. Одни бегут из страны, другие готовятся к этому. Вот только три таких истории

Читайте также

«Ощущение, что все вокруг в огне» Из-за нового закона жизнь транслюдей в России стала невыносимой. Одни бегут из страны, другие готовятся к этому. Вот только три таких истории

Мир не ограничивается прекращением огня. Мы хотим мира не только без открытого военного насилия, но и без структурного насилия. Такой мир также требует полноценного включения в любые переговорные процессы и миротворчество представительн_иц уязвимых групп. Такой мир требует активной борьбы и не позволяет обманываться лишь прекращением огня.

Мы называем себя Феминистским антивоенным сопротивлением, но мы прекрасно осознаем, что «антивоенное» — это не про привилегированный пацифизм, а про признание права пострадавшей стороны на самооборону. Украинки не могут сказать «Нет войне» той войне, которая уже пришла в их дом. Они не могут сказать: «Это не наша война». Они вынуждены защищаться и защищать свой дом и близких — и нередко ценой своих жизней.

Мы хотим быть поняты правильно: «антивоенное» в нашем случае — это не бездейственное ожидание абстрактного мира, который должен наступить, когда у одной из сторон закончатся ресурсы. «Антивоенное» — это ежедневное сопротивление агрессору и его военным и имперским амбициям. Сопротивление в том числе тысяч женщин, квир-людей, активисток и феминисток. И эта награда принадлежит им.

Пока Путин и этот режим существует в России — мира не будет. Пока люди и территории находятся в оккупации — мира не будет. Мир не может считаться миром, когда политические заключенные сидят в тюрьмах, а активистки, бежавшие из страны, не могут безопасно вернуться домой. Такой «мир» не учитывает права огромного количества людей.

Мы хотим мира, но мы хотим справедливого мира, без оккупированных территорий, без рабства и пыток, тюрем и эксплуатации, без диктатур, без замалчивания насилия в любых его проявлениях.

Мы хотим посвятить эту награду российским женщинам и ЛГБТК+ людям, уголовно преследуемым за свои антивоенные действия, идентичность и взгляды, сидящим в СИЗО и тюрьмах. Активисткам, переживающим обыски и пытки, сталкивающимся с насилием за антивоенную агитацию и за помощь украинкам. Это не только активист_ки нашего движения — это тысячи историй сопротивления российскому фашизму, истории как школьниц, так и пенсионерок.

Мы посвящаем эту награду Марии Пономаренко, Саше Скочиленко, Наталье Филоновой, Татьяне Савинкиной, Марине Новиковой, Виктории Петровой, Маше Москалевой и всем, кого мы не имеем сегодня возможности назвать из соображений безопасности.

Денежный эквивалент этой премии мы пожертвуем одной из украинских феминистских организаций и одной из российских инициатив, помогающих политзаключенным. Мы выражаем поддержку и солидарность украинцам в их борьбе за свободу. Спасибо.

Читайте также

Россия будет страной женщин Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова рассказывает, как женщины стали главными героинями антивоенного сопротивления

Читайте также

Россия будет страной женщин Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова рассказывает, как женщины стали главными героинями антивоенного сопротивления

Фото на обложке: Vuk Valcic / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA