«Феминистскому антивоенному сопротивлению» присудили Ахенскую премию мира
Лауреатами Ахенской премии мира за 2023 год стали российское движение «Феминистское антивоенное сопротивление» (ФАС) и израильский «Фонд защитников прав человека» (Human Rights Defenders Fund).
Как сообщается на сайте премии, «Феминистское антивоенное сопротивление», основанное на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину, выступает против войны, патриархата, авторитаризма и милитаризма. Кроме того, активистки движения «борются против крайне консервативного представления о гендере и семье, преобладающего в России, а также против дискриминации и репрессий в отношении ЛГБТК-сообщества».
С момента основания движение находилось в авангарде антивоенных протестов и сейчас является крупнейшей антивоенной инициативой в России, добавляют учредители премии. В декабре 2022 года Минюст РФ включил «Феминистское антивоенное сопротивление» в реестр «иностранных агентов».
Размер премии составляет 2000 евро. «Ближе к сентябрю мы запустим обсуждение того, как нам поступить с этими деньгами, среди максимально широкого круга участниц ФАС», — пишут активистки движения.
Израильский «Фонд защитников прав человека» с 2011 года оказывает юридические консультации израильским и палестинским правозащитникам, которые участвуют в ненасильственных протестах против расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан, борются за права бедуинов в пустыне Негев на юге Израиля, а также занимаются поддержкой ЛГБТК-активистов и людей, столкнувшихся с полицейским произволом и расизмом, пишут организаторы премии.
Ахенская премия мира — международная награда, которую вручают с 1988 года за инициативы, способствующие миру и взаимопониманию. По традиции церемония награждения проходит во Всемирный день мира, 1 сентября, в немецком городе Ахен.