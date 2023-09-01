Глава МВД Польши пригрозил Минску, что в случае «провокации» Беларусь «полностью отрежут» от Европы

Глава польского МВД Мариуш Каминский пригрозил Минску, что в случае возникновения «критического инцидента» на границе Польша и страны Балтии полностью «отрежут» Беларусь от Европы. Об этом, сообщает Wprost, Каминский заявил в эфире телеканала TVP1.

В ходе интервью Каминский напомнил об итогах встречи глав МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 28 августа. В совместном заявлении они потребовали, чтобы наемники ЧВК Вагнера покинули Беларусь, а власти страны немедленно убрали с приграничной территории нелегальных мигрантов, которых, по мнению европейских политиков, туда свозят белорусские службы.

В ответ Александр Лукашенко предложил Варшаве вывести «иностранных военных» с территории Польши. Он также обвинил Польшу и страны Балтии в том, что они стягивают военных к белорусским границам.

«Мы дали очень четкий сигнал Минску. Любая провокация на польской, латвийской или литовской границе с Беларусью будет иметь далеко идущие последствия для режима [Лукашенко]. Сигнал был жестким и недвусмысленным», — оценил итоги встречи Каминский.

Министр отметил, что в случае «провокации» на границе с Беларусью Польша и страны Балтии закроют все пограничные переходы. «Если будет провокация, если будет критический инцидент, немедленно будут закрыты все пункты пересечения границы Беларуси с Европой, с ЕС. Те, которые пока функционируют: автомобильные, железнодорожные, пассажирские, грузовые. Все. Мы полностью отрежем Беларусь от Европы», — заявил глава МВД Польши.

После мятежа ЧВК Вагнера основатель группы Евгений Пригожин договорился, что наемники смогут «уйти в Беларусь». В Польше называли это «негативным сигналом». В ответ власти Польши и стран Балтии усилили границы с Беларусью. Литва закрыла несколько пограничных переходов.