«У меня гепатит, у меня ВИЧ непонятно откуда взялся. Пацанов много заразилось туберкулезом» Российская армия, отступая из Херсона, забрала с собой сотни украинских заключенных. Потом их обвинили в нарушении границы и депортировали в Грузию

Michael Brochstein / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Осенью 2022 года российская армия в ходе отступления из Херсона вывезла из местных колоний до 2500 украинских заключенных. Зачем это было сделано, неизвестно. Осужденных сначала переправляли в аннексированный Крым, а затем размещали в колониях на юге России. Там над ними издевались, предлагали получить российские паспорта и вербовали в армию РФ. По истечению сроков заключения граждан Украины сразу отправляли в миграционные тюрьмы, обвиняя в незаконном пересечении границы. Затем многих депортировали в Грузию. Там бывшим заключенным приходится ожидать получения «белых паспортов» для возвращения на родину. «Медиазона» поговорила с несколькими украинцами, не по своей воле проделавшими путь из Херсонской области в Грузию. «Медуза» пересказывает главное из этого текста.

В феврале 2022 года Александр Соколов и Михаил Кувшинов отбывали сроки в колонии № 90 на окраине Херсона. Первый был осужден за кражу леса, второй — за покушение на кражу моторной лодки. С началом российского вторжения многие сотрудники колонии, по их словам, стали спешно увольняться и уезжать в более безопасные регионы. 2 марта российская армия захватила Херсон.

Начальник ИК-90 Евгений Соболь перешел на сторону России. Он дал сотрудникам время до конца мая, чтобы написать заявления о переходе на службу в российскую ФСИН. «Самая плохая, по нашему мнению, смена при Украине оказалась самая хорошая — они ушли сразу с работы, не захотели оставаться с Россией», — вспоминает еще один бывший заключенный этой колонии Алексей Зарубин.

На место уехавших взяли новых сотрудников — это были жители Херсона, которым была нужна работа. «Но они реально понимали, что поддерживают оккупационные войска, — рассказал Кувшинов. — Осужденные осуждали тех работников, которые остались здесь, и это говорили, но осторожно, если позволяли отношения. Спрашивали: „А чего вы не уехали?“. Они отвечали: „А куда я дену семью, что я там буду делать, в Украине?“ Я только плечами жал, ну и все».

Тех заключенных, кто открыто высказывался против России, часто избивали и отправляли в ШИЗО, продолжает он. Некоторых, кого подозревали в передаче информации о российских военных знакомым в ВСУ, забирали из камер на имитацию расстрела. Начальник херсонской колонии Евгений Соболь в итоге занял должность главы управления ФСИН по оккупированной Херсонской области.

Сергей Затирко и Евгений Мураев (имена героев изменены по их просьбе) отбывали заключение в колонии № 7 для больных туберкулезом рядом с городом Голая Пристань на левом берегу Днепра, который до сих пор находится под контролем России. По их словам, летом 2022 года в колонии начались систематические издевательства над заключенными: людей избивали, спускали на них служебных собак, «разрезали руки».

Начальник ИК-7 по фамилии Горобец, назначенный Россией, «показывал солдатам, кого надо побить и унизить», рассказывает Мураев. «Меня лично били часа полтора, я закусил бревнышко, сломал два зуба. Когда они закончили, у меня только шея была чистая, все остальное — черное, два месяца я спал на животе, в туалет ходил полустоя. Это при том, что у меня гепатит C, ВИЧ, туберкулез и еще клапаны на сердце порваны», — говорит он.

Осенью в Голую Пристань привезли заключенных из Херсона. Они там провели около двух недель, но за это время многие успели заразиться туберкулезом. «Я заболел тубиком, слава богу, вылечили. Но тем не менее у меня сейчас гепатит C, у меня ВИЧ непонятно откуда взялся. Пацанов много заразилось тубиком, жизнь поломана», — рассказывал Александр Соколов.

Уже в середине октября заключенных начали этапировать с левого берега Днепра в аннексированный Крым, выяснили в правозащитной организации UnMode. Последнюю группу заключенных вывезли из Голой Пристани 7 ноября — за два дня до того, как российская армия объявила об отступлении из Херсона. Кувшинов вспоминает, что к ним в автозаки «пытались запрыгнуть» сотрудники ФСИН, полагая, что левый берег тоже вскоре вернется под контроль Украины.

Где именно заключенных содержали в Крыму, они точно не знают, но по их описаниям это учреждение напоминает СИЗО-1 в Симферополе. Там их заставляли проходить через коридор сотрудников ФСИН на согнутых ногах и пригнув голову — если кто-то поднимал взгляд, получал дубинкой по спине или голове. Украинцев оставляли на несколько часов в плотно набитых камерах, где их не кормили и не позволяли садиться.

По словам Мураева, некоторые заключенные из его этапа кричали «Слава Украине!» — за это их били до потери сознания и опускали головой в унитаз.

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Как выяснила представительница общественной организации «Защита заключенных Украины» Анна Скрипка, в России осужденных развозили как минимум в 11 колоний в Краснодарском крае и Волгоградской области, например, в ИК-12 в Усть-Лабинске и ИК-26 в Волгограде. Некоторых отправляли в Мордовию в Торобеевский централ (ИК-6), где содержатся в основном пожизненно лишенные свободы, или в Ростовскую область — в колонию ЛИУ-20 в Шахтах. Украинской правозащитнице удалось установить местонахождение 400 осужденных, которых вывезли из Херсонской области.

Сергей Затирко сначала оказался в краснодарском СИЗО, там осужденных били шокерами, запрещая говорить по-украински. Затем его отправили в ИК-26 в Волгограде. Там надзиратель встретил их фразой: «Вы — россияне, вам будут паспорта давать, Херсон — это Россия».

В колонии украинцев изолировали в отдельном бараке и избивали, если они подходили к окну, пытаясь с кем-нибудь поговорить. Заключенных заставляли разучивать гимн России и российские песни. Также к ним приезжали сотрудники ФСБ, пытаясь выяснить что-нибудь про расположение украинских войск. «Грозили детектором лжи, навязывали российские паспорта: „Бери гражданство, получишь УДО“», — вспоминает Затирко.

Когда у Александра Соколова, Михаила Кувшинова и Сергея Затирко закончились сроки, им выдали справку об освобождении из колонии № 7 в Голой Пристани, хотя они уже находились в совсем других колониях в России. На выходе из ИК их сразу же задержали полицейские и отвезли в суды, которые признали украинцев виновными в нарушении правил нахождения в России (статья 18.8 КоАП). По версии судей, бывшие заключенные незаконно попали на территорию России без «документов, подтверждающих право на пребывание (проживание)», и поэтому должны быть выдворены из страны. До момента депортации их поместили в центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Краснодаре и Волгограде.

Алексей Зарубин освободился из ИК-14 в Краснодаре. По его словам, там заключенных заставляли подписывать бумаги, что они сами дали согласие на свой вывоз из Херсона и что претензий к ИК не имеют. Его также задержали на выходе и обвинили в незаконном пересечении границы.

Схема с отправкой в депортационный центр действует почти во всех случаях, но, как рассказал один из волонтеров, у российских властей появилась и новая практика. Некоторых украинских заключенных в Краснодарском крае стали вывозить в ИК-2 в Крыму. Там их заново судят по российским законам и отпускают, уже не выдворяя из России. Как правило, затем бывшие заключенные возвращаются в Украину через КПП «Колотиловка — Покровка» на границе Белгородской и Сумской областей или едут к родственникам на оккупированные территории.

По словам одного из освободившихся украинцев, часть заключенных перевезли в колонию-поселение в Чонгаре в левобережной части Херсонской области, оккупированной российскими войсками. Там их заставили перестраивать бывшее здание погранслужбы в СИЗО.

Из-за частых проблем с личными документами бывшие заключенные надолго остаются в депортационных центрах. Украинские власти через посольства и консульства выдают гражданам специальные «белые паспорта» — удостоверения личности для возвращения в Украину. Однако из-за отсутствия дипломатических отношений между Москвой и Киевом в России получить такие документы нельзя. Правозащитникам известны случаи, когда украинцы от отчаяния и длительного ожидания в ЦВСИГ подавали заявления на гражданство РФ и, получив российский паспорт, возвращались на родину.

В депортационном центре в Волгограде украинцев держали изолированно от других иностранцев в закрытых комнатах с камерами наблюдения, а гулять выводили в небольшой дворик. Там же бывших заключенных пытались завербовать на войну сотрудники ФСБ, рассказал Затирко.

Когда все документы оформлены, полицейские или приставы везут бывших заключенных из миграционных тюрем в Краснодаре и Волгограде на границу с Грузией, вероятно, потому что она ближе всего. В некоторых случаях выдворение происходило через границу с Латвией. Но, как рассказывают правозащитники, пограничники не всегда пропускают граждан Украины. Так, по словам Скрипки, латвийские пограничники не пропустили 24 человека — их вернули в российские ЦВСИГ.

Глава UnMode Айдана Федосик заявила, что ее организация помогла уже сотне заключенных, которых вывезли из Херсона и освободили в России. Около 70 из них выдворили в Грузию, остальные вернулись на родину через страны Балтии или «Колотиловку».

В августе пограничная служба Грузии без внятных причин не пустила в страну группу бывших украинских заключенных, среди которых был Алексей Зарубин. Шестеро украинцев провели десять дней в буферной зоне КПП на Верхнем Ларсе, отказываясь возвращаться в Россию. Пока они жили под открытым небом, к ним приезжали сотрудники ФСБ в гражданском и пытались похитить одного из украинцев. 27 августа грузинские пограничники все же разрешили им въезд в страну.

Из Грузии бывшие заключенные, даже имея внутренние паспорта, не могут свободно выехать дальше и иногда месяцами ожидают получения «белых паспортов». UnMode, заручившись грантом ООН, снимала для украинцев дом на окраине Тбилиси, обеспечивая их необходимым на первое время. При этом организация заключает со своими подопечными договор о социально-правовой помощи, запрещающий им общаться с другими правозащитниками. В июле UnMode перестала арендовать дом и бывших заключенных перевезли жить на стройку, где они временно работают. Как рассказала Айдана Федосик, это стройка ее дома.

Значительная часть заключенных, вывезенных из Херсонской области, все еще остается в российских колониях. Правозащитники предполагали, что Россия вывезла их для пополнения обменного фонда, однако пока ни одного подобного случая обмена не произошло.

Прокуратура Херсонской области уже ведет расследование вывоза заключенных по статье о нарушении законов и обычаев войны. Конкретных подозреваемых в деле пока нет. Предполагается, что приказы о вывозе отдавали руководители колоний. Потерпевшими по делу уже проходят около 50 человек — это те, кому удалось вернуться на родину, или их родственники.

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