«Лидер моей страны защитил ее от паразита? Или он неудачник, принимающий маниакальные решения? Победитель рассудит» Богатейший бизнесмен России Андрей Мельниченко дал интервью Financial Times. Главные цитаты

Thomas Hartwell / AP / Scanpix / LETA

Андрей Мельниченко — самый богатый бизнесмен России, в рейтинге Forbes 2023 года его состояние оценивается в 25,2 миллиарда долларов. Ему принадлежат крупнейшая угольная компания России СУЭК, а также один из главных мировых производителей минеральных удобрений «ЕвроХим». В 2021 году Мельниченко получил гражданство ОАЭ. В марте 2022 года бизнесмен попал под санкции Евросоюза из-за российского вторжения в Украину. Позже к санкциям присоединились Великобритания и Швейцария, где предприниматель проживал последние годы. После этого он перебрался в Дубай. Состояние Мельниченко выросло вдвое из-за роста цен на удобрения во время войны. В августе Генпрокуратура РФ подала иск против бизнесмена, требуя вернуть в собственность государства акции энергетической компании «Сибэко». Журналист Financial Times Макс Сэддон встретился с Андреем Мельниченко в Дубае и расспросил его об отношении к войне и санкциям. Вот главные цитаты из этого интервью.

Что Мельниченко думает о западных санкциях в свой адрес

Честно говоря, я этого не ожидал. Я стал изгоем. Я жил в Швейцарии 14 лет. Я не произвожу оружие для войны. Я произвожу еду для людей и энергию для электростанций по всему миру. Я не пропагандирую войну. Я не занимаюсь политикой. В чем смысл?

Санкции — как любое стихийное бедствие, дождь, ураган. Что ты можешь поделать? Что есть, то есть.

Кто ответственен за войну и чувствует ли Мельниченко личную вину

Это была глобальная ошибка. Люди, которые пытались остановить войну, не выполнили свою работу. Запад позволил выйти ситуации из-под контроля, решив, что Россия — это ржавая заправочная станция, находящаяся в упадке из-за чрезмерной зависимости от нефти и газа. Что делает ослабевающая держава? Не можете решить внутренние проблемы? Значит вы начинаете войну.

Жизнь гораздо сложнее. Президент Украины тоже ответственен за войну. Он поставил целью своей избирательной кампании избежать войны, но своим крайним непрофессионализмом спровоцировал на это сильного, агрессивного соседа.

Я абсолютно не считаю лично себя ответственным за произошедшие трагедии. Попытки выяснить, кто виновен, а кто нет, очень опасны.

Что Мельниченко думает о глобальных последствиях санкций

Это как бомбардировка Хиросимы. Она не уничтожила много военных целей, исход войны уже был определен, но она принесла огромные страдания. Это абсолютно то же самое.

Если вы причиняете вред миллионам людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту, вы — военный преступник. Санкции — это экономическое оружие массового уничтожения. Не прячьтесь за термином «сопутствующие потери» — это преступление. Неважно, почему вы это сделали.

Считает ли Мельниченко преступными действия России в Украине

На мой взгляд, да.

Позднее он еще раз связался с газетой и уточнил, что считает преступлениями именно нападения на гражданские объекты.

На мой взгляд, многие события… еще раз, я не на месте, я не на месте, я не эксперт, я не могу описать тот или иной конкретный случай.

Еще раз, я не был на месте, что я могу сказать? Мы тут отвлекаемся. Война выносит на поверхность разных одиозных людей с обеих сторон. Военные преступления определенно есть с обеих сторон. Это происходит на любой войне. Это естественно. И неважно, кто это начал.

От чего зависит стабильность режима Путина

Она зависит не столько от внутренних конфликтов, сколько от его способности выиграть войну. Как будет выглядеть лидер моей страны через пять лет? Как кто-то, кто защитил страну от паразита, который рос и мог разрастись еще больше, но он не позволил ему пересечь черту? Или как неудачник, который оказался в изоляции и начал принимать маниакальные решения? Победитель рассудит.

За это время хаос усилится… Это похоже на бой гладиаторов в Колизее.

Какими будут долгосрочные последствия войны

Тренда на деэскалацию я, к сожалению, нигде не вижу. Это меня пугает. Чем дольше все продолжается и чем больше ожидания общества не сбываются, тем труднее будет его мобилизовать. Есть предел тому, как долго пропаганда может сплачивать людей на разрушения. Люди устают от этого и хотят двигаться дальше. Лидеры начинают терять популярность.

Но смутное время не ограничится Россией.

В культурологии есть концепция времени карнавалов и времени оргий. Карнавалы — это когда все надевают маски и играют по правилам. Оргии — это когда все сходят с ума. Мы живем во времена оргий. И очень похоже, что это не закончится хорошо.

Лежит ли на Путине личная ответственность за войну

Бессмысленно говорить о добре и зле, потому что все зависит от того, откуда вы на это смотрите. Это время, когда маски сброшены и все сходят с ума.

И еще раз о санкциях

Единственная цель санкций — влиять на людей и создавать хаос. Потому что, когда вы делаете кого-то изгоем, вы создаете хаос в системе.

Если вы ищете в том, что я говорю, осуждение той или иной стороны, вы ошибаетесь. Нет ни одного. Виноваты все, кто допустил это. Журналисты и другие пропагандисты виновны в том, что создают нарративы, которые разделяют людей, вместо того, чтобы объединять их. Все, кто ищет причины этого, пока люди умирают. Мы должны найти решения. И найти их в краткосрочной перспективе невозможно.

Читайте также

«Нужно выбрать стул» После отмены британских санкций Олег Тиньков призвал российских олигархов выступать против войны. Краткий пересказ

Читайте также

«Нужно выбрать стул» После отмены британских санкций Олег Тиньков призвал российских олигархов выступать против войны. Краткий пересказ