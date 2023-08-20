Генпрокуратура подала в суд на самого богатого бизнесмена России Андрея Мельниченко. Ведомство требует взыскать в собственность государства акции компании «Сибэко»
Генпрокуратура России 17 августа подала иск против богатейшего бизнесмена страны Андрея Мельниченко, пишет РБК со ссылкой на карточку дела в Свердловском районном суде Красноярска. Предварительное заседание суда по иску назначено на 7 сентября.
В качестве истца помимо Мельниченко указаны «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК) и «Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации» («Кузбассэнерго»). Генпрокуратура также требует привлечь к процессу в качестве третьего лица АО «Сибирская энергетическая компания».
Собеседник РБК, знакомый с содержанием иска, рассказал, что претензии Генпрокуратуры связаны с энергетическими активами, которые, как считает ведомство, были куплены у структур бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Представитель Мельниченко подтвердил «Ведомостям», что иск получен и «с ним работают юристы». От других комментариев он отказался.
По информации телеграм-канала «Совет без рынка», иск касается взыскания с Мельниченко в пользу государства акций компании «Сибэко», приобретенной в 2018 году за 32,51 миллиарда рублей через подконтрольные миллиардеру «Кузбассэнерго» и ХСРК.
Свое требование Генпрокуратура объяснила тем, что при надзоре за расследованием дела «соучастников Михаила Абызова» получила сведения «о нарушении гражданином Мельниченко и подконтрольными ему юридическими лицами законодательства о противодействии коррупции при совершении сделок по приобретению акций „Сибэко“», следует из текста претензии, который опубликовал «Совет без рынка».
РБК отмечает, что иск против Андрей Мельниченко — четвертое требование прокуратуры об изъятии частных активов в пользу государства за лето 2023 года.
В июле ведомство потребовало обратить в пользу государства рыбопромышленный холдинг «Тефида» и Пермский порт. В иске требование объяснялось интересами государства и переходом компаний под контроль иностранных лиц или граждан, проживающих за рубежом.
В начале августа Генпрокуратура подала иск в суд в связи с «незаконной приватизацией» в 1990-х одного из крупнейших российских производителей метанола и формалина «Метафракс Кемикалс».
Еще один иск был подан к компаниям «СибМир» и «ИсНов», у которых решили изъять Ростовский оптико-механический завод. Он занимается производством приборов дневного и ночного видения для систем управления огнем бронетанковой военной техники, в том числе для танков «Армата».