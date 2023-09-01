«Роскосмос»: стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство 

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство, сообщает «Интерфакс».

«Сармат» — комплекс шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой, которая, как заявлено, может нести широкий спектр ядерных и гиперзвуковых боеприпасов большой мощности.

Президент РФ Владимир Путин анонсировал развертывание «Сармата» в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, распространенном 23 февраля 2023 года.

О первых успешных испытаниях «Сармата» Минобороны объявило в апреле 2022 года. Сообщалось, что 20 февраля 2023 года, когда президент США Джо Байден посещал Киев, Россия провела испытания ракеты «Сармат», которые завершились неудачей.

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