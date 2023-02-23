Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества анонсировал развертывание «Сармата» и массовые поставки армии ракет «Циркон»

Пресс-служба Кремля опубликовала видеообращение президента РФ по случаю Дня защитника Отечества. В нем, в частности, Владимир Путин заявил, что в России «на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса с новой тяжелой ракетой».

Кроме того, говорится в поздравлении, Россия продолжит серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнет массовые поставки Вооруженным силам гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Также, заявил Путин, в ближайшие годы флот пополнят три атомных подводных лодки проекта «Борей-А».

Российские войска также получат «новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы».

Помимо этого Путин пообещал «вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих Вооруженных Сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений». «Прочная основа здесь — солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой», — заявил президент РФ, подчеркнув, что «миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство — залог нашей победы».

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По данным источников телеканала CNN, Россия 20 февраля, когда президент США Джо Байден посещал Киев, провела испытания ракеты «Сармат», которые завершились неудачей.

21 февраля Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостановит свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который регулирует число ядерных боезарядов и баллистических ракет у США и России. В МИД РФ пообещали соблюдать ограничения, предусмотренные договором, заявив, что именно США не хотят его выполнять.

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