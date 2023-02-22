CNN: перед приездом Байдена в Киев Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Они провалились

Власти США считают, что Россия провела неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты в день, когда президент США Джо Байден посетил Киев. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на двух анонимных официальных лиц США.

Один из чиновников сказал, что Россия заранее уведомила США о ракетных испытаниях по линии, призванной избежать конфликтных ситуаций. Испытания не представляли опасности для США и не рассматриваются «как аномалия или эскалация», добавил другой источник.

Один из собеседников сообщил, что Россия провела испытания непосредственно перед тем, как Джо Байден приехал в Украину. Другой чиновник не назвал точное время, отметив, что это случилось 20 февраля.

CNN отмечает, что США и Россия в начале недели общались по разным каналам, чтобы не допустить конфликтных ситуаций. Так, США уведомили Россию о визите Байдена в Киев за несколько часов до этого, сообщил ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Никакого обмена мнениями не произошло. Просто уведомление и подтверждение о том, что оно получено. Никаких гарантий», — сказал Салливан.

Власти России пока не комментировали публикацию CNN.

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20 апреля 2022 года на фоне вторжения в Украину Минобороны РФ сообщило, что провело первый пуск ракеты «Сармат» по программе государственных испытаний. После того запуска Владимир Путин, наблюдавший за испытаниями по видеосвязи, заявил, что ракета «Сармат» «заставит задуматься» тех, кто пытается угрожать России. Власти США тогда сообщили, что не считают запуск «Сармата» угрозой для страны.

Президент РФ Владимир Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Россия приостановит свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который число ядерных боезарядов и баллистических ракет у США и России. В МИД РФ заявили, что это решение «может быть обратимо», а также пообещали соблюдать ограничения, предусмотренные договором.

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