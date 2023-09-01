В украинской разведке заявили, что после атаки беспилотника начался пожар на подмосковном заводе. Подтверждения этой информации нет

В подмосковных Люберцах после атаки беспилотника 1 сентября начался пожар на Томилинском электронном заводе. Об этом сказал «РБК-Украина» представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Собянин соврал — ничего их ПВО не сбила. Есть пожар в Люберцах, на Томилинском электронном заводе. На нем россияне производят электронику для ракет», — утверждает Юсов.

По информации «РБК-Украина», эту операцию организовала военная разведка Украины. Однако в ГУР свою причастность к атаке не подтвердили.

МЧС РФ, Минобороны и другие ведомства не сообщали о возгорании на заводе.

Прокремлевский телеграм-канал Shot опубликовал видео, на котором показан Томилинский электронный завод в Люберцах. Канал утверждает, что пожара на заводе не было. На видео признаков возгорания не видно.

Один из очевидцев, который живет в микрорайоне Красная горка, рассказал «Газете.ru», что слышал взрыв и видел дым в двух-трех километрах от своего дома. Как отмечает «Дождь», Красная горка находится примерно в четырех километрах от завода.

Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Люберец силами ПВО «пресечена очередная попытка прилета беспилотника к Москве». По словам мэра, пострадавших и разрушений нет.

Читайте также

Украинские дроны атаковали аэропорт Пскова. Как они смогли пролететь сотни километров и остаться незамеченными?

Читайте также

Украинские дроны атаковали аэропорт Пскова. Как они смогли пролететь сотни километров и остаться незамеченными?