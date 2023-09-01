Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 1 сентября беспилотник врезался в «нежилое здание» в Курчатове — городе при Курской атомной электростанции. Фасад здания получил незначительные повреждения, люди не пострадали, заявил Старовойт.

Первоначально глава региона написал о двух беспилотниках в Курчатове и поврежденном жилом доме, но позднее уточнил, что «падение второго БПЛА не подтверждено — пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один».

Об атаке беспилотников на регион в ночь на 1 сентября заявил и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, дрон самолетного типа сбили силы ПВО, жертв и разрушений нет.

Дрон также был сбит в Московской области рядом с городом Люберцы, написал в телеграме мэр Москвы Сергей Собянин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. «Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — добавил Собянин.

Утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский из-за дрона ограничивали прием и отправление рейсов. По данным Mash, всего задержали 38 рейсов, отменили — 23.

Власти российских регионов, в первую очередь граничащих с Украиной, регулярно сообщают о сбитых силами ПВО беспилотниках. Об уничтоженных дронах постоянно заявляют и власти Москвы, где беспилотники неоднократно долетали до центра города. Мэр Москвы заявил, что власти города совместно с Минобороны РФ в ускоренном темпе создают объекты противовоздушной обороны для защиты российской столицы от украинских беспилотников.

30 августа Минобороны РФ и местные власти сообщили о самой масштабной атаке беспилотников по Центральной России. Дроны атаковали аэропорт в Пскове, беспилотники также были сбиты в Брянской, Рязанской, Орловской, Калужской и Московской областях.

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