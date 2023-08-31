«Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты». Собянин рассказал о скоростном строительстве объектов ПВО для защиты Москвы

Власти Москвы совместно с Минобороны РФ в ускоренном темпе создают объекты противовоздушной обороны для защиты российской столицы от украинских беспилотников. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В прошлом году мы построили самую большую, самую мощную линию обороны для наших военных, которые воюют, работают в зоне . В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников, от попыток терактов, которые предпринимают украинские власти практически ежедневно», — сказал он, выступая перед работниками комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам Собянина, когда Минобороны обратилось к властям Москвы по поводу переустройства позиций ПВО, возник вопрос о срочности работ.

«Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки. И на протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — заявил мэр.

В частности, он упомянул аэропорт для перехватчиков дронов в Орле, где «еще не успели закончить обустройство, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону Москвы».

Московская мэрия регулярно отчитывается об отражении атак дронов. Ранее беспилотники неоднократно долетали до центра Москвы и врезались в высотки на территории Москва-Сити.

30 августа Минобороны РФ и местные власти сообщили о самой масштабной атаке беспилотников по Центральной России. Дроны атаковали аэропорт в Пскове, беспилотники также были сбиты в Брянской, Рязанской, Орловской, Калужской и Московской областях.

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