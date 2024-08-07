В Курской области второй день идут бои. Вот как выглядит город Суджа

Рано утром 6 августа ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. Бои там продолжаются уже два дня, Минобороны РФ стянуло дополнительные резервы, обе стороны несут потери в технике. По данным Z-пабликов, украинские военные захватили газоизмерительную станцию «Суджа», по которой осуществляется транзит газа в Европу. В результате украинского рейда, сопровождающегося обстрелами и атаками беспилотников в Суджанском районе, по данным российских властей, погибли не менее пяти человек.