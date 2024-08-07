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В Курской области второй день идут бои. Вот как выглядит город Суджа
1 минута
16:33, 7 августа 2024
Рано утром 6 августа ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. Бои там продолжаются уже два дня, Минобороны РФ стянуло дополнительные резервы, обе стороны несут потери в технике. По данным Z-пабликов, украинские военные захватили газоизмерительную станцию «Суджа», по которой осуществляется транзит газа в Европу. В результате украинского рейда, сопровождающегося обстрелами и атаками беспилотников в Суджанском районе, по данным российских властей, погибли не менее пяти человек.
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