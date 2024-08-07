В Госдепартаменте заявили, что не знали заранее о рейде ВСУ в Курскую область, но находятся «в контакте» с Киевом по поводу этой операции
США не были заранее уведомлены о рейде ВСУ в Курской области, заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге.
Он добавил, что в этом нет ничего необычного. «Мы предоставляем Украине средства и консультации. Но когда речь идет о ежедневной тактике, о ежедневных ударах, иногда мы контактируем с ними, иногда нет», — сказал Миллер.
По его словам, в условиях, когда Россия нарушает суверенность и территориальную целостность Украины, Киев сам принимает решения о том, как он будет проводить свои военные операции. В политике ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России ничего не изменилось, добавил Миллер.
При этом представитель Госдепартамента заявил, что США находятся «в контакте» с украинцами по поводу «этой операции на границе».