В Госдепартаменте заявили, что не знали заранее о рейде ВСУ в Курскую область, но находятся «в контакте» с Киевом по поводу этой операции

США не были заранее уведомлены о рейде ВСУ в Курской области, заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге.

Он добавил, что в этом нет ничего необычного. «Мы предоставляем Украине средства и консультации. Но когда речь идет о ежедневной тактике, о ежедневных ударах, иногда мы контактируем с ними, иногда нет», — сказал Миллер.

По его словам, в условиях, когда Россия нарушает суверенность и территориальную целостность Украины, Киев сам принимает решения о том, как он будет проводить свои военные операции. В политике ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России ничего не изменилось, добавил Миллер.

При этом представитель Госдепартамента заявил, что США находятся «в контакте» с украинцами по поводу «этой операции на границе».

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