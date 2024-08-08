Минобороны РФ: войска в Курской области «пресекают попытки прорыва» ВСУ вглубь территории России

Министерство обороны РФ сообщило утром 8 августа, что российские военные продолжают боевые действия против украинской армии в Курской области.

В министерстве заявили, что подразделения группировки войск «Север» вместе с ФСБ «продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе».

«Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении», — заявили в Минобороны РФ. Российские военные утверждают, что в течение суток продвижения ВСУ не допущено.

Кроме того, в министерстве добавили, что «наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области».

Российская сторона утверждает, что за сутки ВСУ потеряли до 400 военных и 32 единицы бронетехники, в том числе один танк, а всего с начала боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла 660 военных и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков. Независимых подтверждений таким оценкам потерь нет.

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в то же время заявил в эфире Первого канала, что украинская армия «не продвинулась ни на метр, наоборот — отступает» (цитата по РИА Новости). Его слова ничем не подтверждены.

Российские провоенные телеграм-каналы сообщили ранее 8 августа, что украинские войска, ведущие наступление в Курской области, продолжили продвигаться вглубь региона, заняли окраины Суджи и подошли к Коренево. Эта информация официально не подтверждена.

По данным Минздрава России, на стационарном лечении находятся 34 человека, пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них пять детей. Из приграничных районов Курской области, по информации властей. эвакуировали около трех тысяч мирных граждан.

Украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа. За три дня бойцы ВСУ продвинулись на несколько километров от украинско-российской границы. Министерство обороны Украины не комментировало действия ВСУ в Курской области.

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