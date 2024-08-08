Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выпустил 8 августа заявление о «разрушении привычных форматов жизни» в России, в том числе в приграничных Курской и Белгородской областях. Это первое заявление украинских властей, посвященное Курской области, сделанное на фоне наступления украинских войск в этом регионе. В своем заявлении Подоляк прямо не упоминал наступление ВСУ.

Причина любой эскалации, обстрелов, боевых действий, вынужденных эвакуаций, разрушения привычных форматов жизни, в том числе и на территории самой России, включая Курскую и Белгородскую области, только одна: сам факт безусловной агрессии России — ее попытка захватить чужие территории и пренебрежение к нормам международного права, которые четко фиксируют принципы суверенитета и территориальной целостности.

И автор концепции «саморазрушения России» тоже хорошо известен: субъект Путин. Поэтому выводы совершенно очевидны… Россия неизменно считала, что на нее запретительные нормы права не распространяются и поэтому она может безнаказанно атаковать территории стран-соседей и лицемерно требовать… неприкосновенности своих территорий.

Но война — это ведь война, у которой свои правила и в которой агрессор всегда пожинает соответствующие плоды…

Вооруженные силы Украины третий день воюют на территории Курской области, при этом украинские власти не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

Среди украинских политиков боевые действия в Курской области комментировал депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко: «С военной точки зрения мы пытаемся вернуть инициативу. Также России теперь нужно отправлять войска в этот регион, что, как можно надеяться, уменьшит их атаки на восточную Украину. Мы показываем миру, что миру не следует бояться эскалации или реакции Путина. Реакции нет. Впервые со Второй мировой войны российская территория оккупирована, а Путин не взялся за ядерное оружие», — сказал Гончаренко «Би-би-си».

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 7 августа действия ВСУ в Курской области не упоминал, при этом он сказал: «Чем больше давления будет на Россию — на агрессора, который принес войну в Украину, тем ближе будет мир».

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