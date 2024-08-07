Z-каналы сообщили о гибели корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Телеканал заявил, что «военкор» ранен, но жив

Обновлено. Менее чем через час после сообщений о гибели «военкоры» начали сообщать, что Поддубный жив, но получил ранение. О том, что Поддубный жив, также сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. Связанный с Минобороны России телеканал «Звезда» пишет, что в Курской областной больнице подтвердили информацию, что Поддубный находится там и жив. На телеканале ВГТРК заявили, что Поддубный ранен при атаке украинского дрона в Курской области и находится в больнице.

Погиб «военкор» и корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, предположительно находившийся в Курской области, сообщают Z-каналы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Одним из первых о гибели Поддубного сообщил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Михаил Делягин. Через несколько минут он удалил пост и написал: «Пусть сообщат официально».

Телеграм-канал «Военный осведомитель» вскоре после сообщения Делягина написал, что «к сожалению, гибель Поддубного подтверждается».

«Военкор» Юрий Котенок также написал: «Подтвердилось. Очень тяжелая новость». По его данным, Поддубный был убит в Курской области прямым попаданием украинского FPV-дрона в автомобиль.

Бывший депутат Верховной Рады Украины и один из лидеров донбасских сепаратистов Олег Царев пишет, что на ВГТРК гибель Поддубного подтвердили, не приводя подробностей. Телеканал НТВ со ссылкой на источник также сообщает, что гибель Поддубного подтверждена.

Авторы телеграм-канала War Gonzo «военкора» Семена Пегова пишут, что «плохие новости приходят быстро», но оговариваются, что не будут ничего сообщать, пока официальные представители Поддубного не сделают заявление.

Последний пост в канале Евгения Поддубного был опубликован в 19:35 по Москве. В нем было выложено видео, на котором, как утверждается, экипаж БМП (Поддубный пишет, что такие машины стоят на вооружении украинских сил) расстрелял гражданский автомобиль недалеко от Суджи.