Оппозиционный политик Илья Яшин возложил на президента РФ Владимира Путина, начавшего войну с Украиной, ответственность за гибель людей в Курской области в результате атаки ВСУ.

Происходящее в Курской области — ужасно. С первого дня войны я говорил, что [президент России Владимир] Путин обязательно притянет смерть и разрушения на территорию России и нашей стране придется платить высокую цену за его кровавую авантюру. Так и вышло, к сожалению.

Яшин подчеркнул, что если бы Путин не отдал приказ о нападении на Украину, все погибшие в Курской области были бы живы.

ВСУ атаковали территорию Курской области в ночь на 6 августа. Уже три дня там продолжаются бои, в регионе введен режим ЧС. По данным властей, погибли не менее пяти мирных жителей.

Илья Яшин в 2022 году получил в России восемь с половиной лет колонии за «фейки» об армии. 1 августа 2024 года он был освобожден в рамках обмена заключенными.

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