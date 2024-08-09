В соцсетях опубликованы видео разбитой колонны российской армии в Курской области Z-блогеры утверждают, что по ней ударили ракетами HIMARS. «За колонны сегодня нужны расстрелы!»

В ночь на 9 августа в телеграм-каналах начали появляться видео уничтоженной российской военной колонны, по которой, как утверждается, нанесли удар ВСУ. На одном из видео, снятом из проезжающего автомобиля, по обеим сторонам дороги стоят 14 сожженных грузовиков и одна «буханка» (автомобиль УАЗ). В кузовах грузовиков видны десятки тел военных. Число погибших по видео оценить невозможно.

Видео снято на трассе Е38 в селе Октябрьское на окраине города Рыльска. От места, где была уничтожена колонна, до ближайших известных позиций ВСУ восточнее райцентра Коренево — около 30 километров, до границы с Украиной — 35 километров. К какому подразделению российской армии относилась колонна, точно неизвестно. Как утверждает «военкор» Анастасия Кашеварова, машины принадлежали 44 армейскому корпусу — новому соединению Ленинградского военного округа, созданному в 2024 году в городе Луга Ленинградской области.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» пишет, что колонна в ночь на 9 августа попала под удар ракетами РСЗО HIMARS. Позже он опубликовал фото обломков от ракет HIMARS, найденных, как утверждается, в Курской области (на фото виден контейнер кассетных боеприпасов M101), и написал, что на основании этого можно «уверенно заявлять», что колонна была поражена именно ими, а «никакими не дронами-камикадзе».

По данным телеграм-канала Mash, автора одного из видео с последствиями удара по колонне уже задержали сотрудники ФСБ. Это 48-летний житель села Октябрьское, который, как утверждается, передал съемку представителю украинского телеграм-канала. На допросе, как пишет Mash, задержанный рассказал, что снимал и отправлял украинцам кадры по заданию. Взамен ему обещали деньги и гражданство одной из стран НАТО, утверждает телеграм-канал.

Авторы провоенных российских каналов, комментируя видео уничтоженной колонны, резко критикуют тактику российского военного руководства. Автор телеграм-канала «Военный осведомитель» назвал «непробиваемой тупостью» организацию передвижения колонной вблизи границы и написал, что это «следствие общей ситуации хаотичного стягивания резервов в район прорыва, к которому вообще оказались не готовы».

По словам автора телеграм-канала «Рыбарь», «про печальные последствия езды колоннами у передовой было сказано столько, что сложно к этому вообще что-то добавить». «Но свежие кадры из Курской области показывают, что почти три года боевых действий кого-то до сих пор ничему не научили», — заключает он.

«За колонны сегодня нужны расстрелы! Кто дал приказ передвигаться в колоннах в зоне наблюдения коптера и, соответственно, поражения Химарсом, тот не просто мудак, но и должен быть приговорен по законам военного времени», — написал Z-блогер из Курской области Роман Алехин.

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