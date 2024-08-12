В Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район. Там объявили эвакуацию из-за угрозы наступления ВСУ

Въезд в Белгородской области, расположенный на границе с Украиной, закрыли из-за напряженной обстановки. Об этом глава районной администрации Андрей Миськов сообщил во «ВКонтакте» вечером 12 августа.

«Оперативная обстановка в нашем районе остается напряженной. В связи с этим с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан», — заявил Миськов.

По его словам, порядок в населенных пунктах обеспечивают бойцы территориальной обороны.

Ранее власти Краснояружского района начали эвакуацию жителей в связи с угрозой украинского наступления, сообщил утром 12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вооруженные силы Украины уже неделю, начиная с 6 августа, проводят наступление в Курской области России. Главком ВСУ Александр Сырский заявил 12 августа, что украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров территории РФ. По оценке «Медузы» на 10 августа, под контролем ВСУ в Курской области находилась территория площадью около 320 квадратных километров.

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