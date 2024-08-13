Из граничащего с Украиной Краснояружского района Белгородской области выехали 11 тысяч человек. Это почти все население
Из Краснояружского района Белгородской области, который граничит с Украиной, выехали 11 тысяч жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехали более 11 тысяч человек», — сказал Гладков в видеообращении утром 13 августа.
По его словам, около тысячи выехавших жителей находятся в пунктах временного размещения.
12 августа Гладков объявил, что власти начинают «перемещение» жителей Краснояружского района, добавив, что «у нас тревожное утро», а на границе района отмечена «активность врага». Вечером этого же дня власти закрыли въезд в Краснояружский район. Глава районной администрации Андрей Миськов сообщил, что оперативная обстановка «остается напряженной».
Краснояружский район Белгородской области примыкает с западной стороны к границе Украины, а с северной — к Беловскому району Курской области, куда в ночь на 11 августа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. В Беловском районе эвакуация жителей также началась 12 августа.
По итогам переписи населения 2020 года, в Краснояружском районе на тот момент жили чуть более 14 тысяч человек.