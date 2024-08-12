Владимир Путин

Главная задача Минобороны РФ сейчас — выдавить противника с наших территорий и вместе с пограничниками обеспечить надежное прикрытие границ. Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирным переговорам. Противник при помощи западных хозяев пытается улучшить свои переговорные позиции. Но о каких переговорах может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?

Подобные акции преследуют главную военную цель — остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Новороссии. Но темпы наступления российских вооруженных увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наша армия продвигается вперед. Еще одна цель противника — посеять рознь и раздоры в российском обществе. В ответ граждане РФ поддерживают всех, кто попал в беду, и нашу армию. Количество желающих заключить контракты с Минобороны в последние дни увеличилось.

Главари киевского режима не только совершают преступления против народа России, но и встали на путь истребления украинцев. Потери ВСУ драматически увеличиваются. Противник безусловно получит достойный ответ, а все цели будут достигнуты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

За последнее время у нас ситуация улучшилась только по Белгороду. В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась. Сильно возросло количество обстрелов и атак беспилотниками. Резко растет количество разрушений. За два с половиной года пострадало более 30 тысяч домов и квартир. Мы восстановили 25 тысяч. Самая тяжелая ситуация в Шебекино. С начала 2024 года ранены почти 300 человек, погибли 36 человек. Полной информации нет, но по нашим расчетам, порядка 50-70% жителей покинули территорию Шебекино, напряжение среди населения растет.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов

Ситуация в регионе сложная. Под контролем противника находятся 28 населенных пунктов региона. Это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем. Глубина проникновения ВСУ на территорию Курской области — 12 километров. Ширина по фронту — 40 километров. В результате наступления украинской армии на Курскую область погибли 12 человек, 121 человек ранен, в том числе 10 детей. К настоящему времени из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей. Всего эвакуации подлежат 180 тысяч человек. Для нас проблема, что нет четкой линии фронта, понимания, где находятся боевые части ВСУ.

Это краткий пересказ заявлений Владимира Путина и глав российских регионов на совещании Совета безопасности России в резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Высказывания отредактированы с сохранением смысла.

Бои в Курской области

ВСУ cмогли зайти в еще один район Курской области. В регионе находятся «тысячи» украинских военных, утверждает AFP Что происходит на шестой день прорыва ВСУ на территорию России

Бои в Курской области

ВСУ cмогли зайти в еще один район Курской области. В регионе находятся «тысячи» украинских военных, утверждает AFP Что происходит на шестой день прорыва ВСУ на территорию России

Фото на обложке: Алексей Бабушкин / РИА Новости / Спутник / AP / Scanpix / LETA