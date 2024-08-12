Главком ВСУ заявил, что украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров территории РФ

Власти Украины впервые прокомментировали наступление Вооруженных сил Украины в Курской области РФ. Об этом говорилось в ходе прошедшего 12 августа заседания ставки верховного главнокомандующего Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в телеграм-канале видео с заседания ставки. Президент Украины рассказал, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский «докладывал относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области».

Сырский заявил в ходе совещания, какую территорию России, по оценке украинских военных, контролируют ВСУ. «На эту минуту под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации», — сказал Сырский.

Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил 12 августа на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области. В то же время украинский OSINT-проект DeepState утверждает, что ВСУ взяли под свой контроль около 44 населенных пунктов Курской области. По оценке «Медузы», украинская армия контролирует в регионе более 30 населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины проводят наступление в Курской области, начиная с 6 августа. В первые дни украинская армия заняла несколько населенных пунктов, после чего продвижение ВСУ замедлилось.

Во время наступления украинские власти прямо не комментировали действия военных в Курской области, при этом Владимир Зеленский заявил 8 августа, что Россия принесла войну на украинскую землю и «должна почувствовать, что ею сделано». На другой день Зеленский сказал, что ВСУ за три дня «особенно результативно» пополнили обменный фонд. Советник президента Украины говорил The Washington Post на условиях анонимности, что ВСУ взяли «сотни пленных» в Курской области.

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