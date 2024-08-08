Зеленский на фоне наступления ВСУ в Курской области заявил, что Россия принесла войну на украинскую землю и «должна почувствовать, что ею сделано»

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении снова прямо не прокомментировал наступление ВСУ в Курской области, но заявил, что Россия принесла войну на украинскую землю и «должна почувствовать, что ею сделано».

Он рассказал о трех «результативных» докладах главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Подробностей он не привел.

«Украинцы умеют добиваться своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна почувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достичь своих целей в мирное время — в условиях справедливого мира», — заявил украинский президент.

Агентство Reuters ранее отмечало, что украинские военные, «видимо, используют стратегию полного молчания относительно действий в Курской области». В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «война — это ведь война, у которой свои правила и в которой агрессор всегда пожинает соответствующие плоды», а также сказал о «разрушении привычных форматов жизни» в России, в том числе в приграничных регионах.

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