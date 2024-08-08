Зеленский: украинская армия «умеет удивлять»

Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации приложения для военных «Армия+» заявил, что украинская армия умеет «удивлять и добиваться результатов». Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов. Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против преобладающей силы оккупантов, но и уничтожают его так, как это нужно для защиты Украины — нашего государства и независимости», — сказал президент Украины.

На заявление Зеленского обратило внимание агентство Reuters, которое отмечает, что оно прозвучало на фоне атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Агентство пишет, что украинские военные, «видимо, используют стратегию полного молчания относительно действий в Курской области».

В своем выступлении Зеленский отметил, что украинские военные «овладевают новыми методами ведения боевых действий», в том числе в сфере применения дронов.

Днем 8 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал заявление, в котором прямо не упоминал наступление ВСУ в Курской области, но сказал о «разрушении привычных форматов жизни» в России, в том числе в приграничных регионах. «Но война — это ведь война, у которой свои правила и в которой агрессор всегда пожинает соответствующие плоды», — сказал Подоляк.

Наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа. По информации провоенных пабликов, украинские военные зашли в приграничный город Суджа. Однако, судя по видеозаписям местных жителей, которые изучила «Медуза», бойцы ВСУ утром 8 августа находились вокруг города, но в сам центр пока не вошли. Минобороны РФ утверждает, что российские войска «пресекают попытки прорыва» ВСУ вглубь Курской области.

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