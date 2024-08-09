Зеленский: за последние трое суток ВСУ особенно результативно обеспечивают пополнение обменного фонда

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прямо не прокомментировал наступление ВСУ в Курской области, но поблагодарил украинских военных, которые последние трое суток «результативно обеспечивают пополнение обменного фонда».

Я благодарен всем, кто выполняет такие задачи для Украины. Кто дерется ради Украины действительно стойко и храбро. Горжусь всеми нашими боевыми бригадами! И отдельно я хочу поблагодарить тех наших воинов и наши подразделения, которые обеспечивают пополнение обменного фонда — берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена. Это чрезвычайно важно и за прошедшие трое суток — особенно результативно. Должны вернуть свободу всем нашим людям, которые сейчас находятся в российской неволе.

Офіс Президента України

Также в обращении Зеленский рассказал, что провел 9 августа Ставку Верховного главнокомандующего. «Был обстоятельный доклад главкома Сырского. Относительно нашей защиты на фронте — все направления. Покровское, Торецкое, Харьковское — все. Также был анализ и наших активных действий», — сказал он.

Ранее, упоминая заседание Ставки в своих соцсетях, президент писал, что доклад Сырского касался в том числе «наших оборонных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории».

ВСУ с 6 августа ведут наступление в Курской области. Минобороны РФ заявляло, что остановило продвижение ВСУ вглубь России. В то же время российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что ВСУ продолжают продвигаться вглубь и уже заняли окраины города Суджа.

Власти Украины официально никак не комментируют ход боевых действий на территории России. Агентство Reuters отмечало, что украинские власти, «видимо, используют стратегию полного молчания относительно действий в Курской области».

Ранее украинские военные распространили кадры, на которых, как утверждается, российские пограничники сдаются в плен ВСУ на КПП «Суджа» в Курской области. Вечером 9 августа в украинских телеграм-каналах появилось видео, на котором военнослужащие ВСУ заявляют о захвате Суджи. Глава города в ответ заявил: «Идет эвакуация, Суджа наша».

Meduza