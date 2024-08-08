The Washington Post: советник Зеленского утверждает, что ВСУ взяли «сотни пленных» в Курской области

Вооруженные силы Украины за три дня боев в Курской области взяли в плен «сотни» человек. Об этом заявил в комментарии The Washington Post советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности.

По его словам, украинские силы захватили около 100 квадратных километров территории в Курской области.

Советник также утверждает, что ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа», по которой осуществляется транзит газа в Европу через Украину. О том, что это станция находится под контролем украинских военных, писали еще 7 августа Z-паблики, в том числе телеграм-канал «Рыбарь», близкий к Минобороны РФ.

Согласно выводам The Washington Post, основанных на заявлениях российских официальных лиц и военных блогеров, в наступлении в Курской области участвуют около тысячи украинских солдат «из элитных штурмовых бригад с бронетехникой и танками США и Германии».

Украинское наступление оказалось «более успешным, чем ожидали многие официальные лица в Киеве», пишет газета. Теперь Киев просит Вашингтон разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по аэродромам, которые используют российские самолеты для нанесения ответных ударов. Это, как считают в Киеве, позволит сохранить контроль на частью Курской области.

«Это даст рычаг, необходимый для переговоров с Россией — вот в чем суть», — говорит советник Зеленского.

Минобороны России и Кремль информацию о пленных российских военных не комментировали.

Украинские войска 6 августа вошли в Курскую область и закрепились в приграничной зоне. В Минобороны РФ заявляли, что российские войска остановили продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении. В свою очередь российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что ВСУ продолжают продвигаться вглубь региона и уже заняли окраины города Суджа.

Вечером 6 августа украинские телеграм-каналы опубликовали видео с российскими военными, которых, как утверждается, ВСУ взяли в плен во время боев на границе Курской области. Среди них есть срочники. Сколько всего российских военных могли попасть в плен, неизвестно.