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Российские пограничники сдаются в плен на КПП «Суджа»
Кадры из Курской области. ВСУ проводят там самую крупную операцию на территории России
53 секунды
14:09, 8 августа 2024
Украинский батальон «Нахтигаль» опубликовал видео, на котором, как утверждается, российские пограничники сдаются в плен ВСУ на КПП «Суджа» в Курской области. Запись, судя по всему, сделана 6 августа. Точное количество сдавшихся в плен неизвестно — в телеграм-каналах приводятся оценки от 20 до 50 человек. Российские власти официально массовую сдачу пограничников в плен не комментировали.
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