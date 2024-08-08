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Российские пограничники сдаются в плен на КПП «Суджа» Кадры из Курской области. ВСУ проводят там самую крупную операцию на территории России

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Украинский батальон «Нахтигаль» опубликовал видео, на котором, как утверждается, российские пограничники сдаются в плен ВСУ на КПП «Суджа» в Курской области. Запись, судя по всему, сделана 6 августа. Точное количество сдавшихся в плен неизвестно — в телеграм-каналах приводятся оценки от 20 до 50 человек. Российские власти официально массовую сдачу пограничников в плен не комментировали.