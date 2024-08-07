Z-паблики утверждают, что ВСУ захватили курскую станцию «Суджа», по которой идут поставки газа в Европу. На европейской бирже выросли цены на газ

В Курской области ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа», по которой осуществляется транзит газа в Европу через Украину, утверждает провоенный телеграм-канал «Рыбарь», близкий к Минобороны РФ.

О том, что станция может быть захвачена, накануне писал нефтегазовый аналитик Сергей Вакуленко. Официально информация о захвате станции не подтверждена.

Газоизмерительная станция «Суджа» находится в 500 метрах от границы с Украиной около одноименного пропускного пункта. Смогли ли ВСУ захватить пропускной пункт, неизвестно. «Военкоры» утверждают, что там по-прежнему обороняются российские пограничники.

РБК и The Bell со ссылкой на данные биржи ICE пишут, что цены на газ на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах выросли на фоне сообщений о боях в приграничных районах Курской области. В моменте стоимость сентябрьского фьючерса поднялась на 5,16% и составила чуть менее 38,57 евро за мегаватт-час, или 442,45 доллара за тысячу кубометров. Позже рост замедлился.

Как отмечает РБК, нынешний скачок биржевых цен на газ в Европу первый более чем за два месяца. До этого котировки были на таких уровнях в начале июня 2024 года.

Бои в Курской области продолжаются второй день. Украинские войска 6 августа вошли в регион и закрепились в приграничной зоне. Владимир Путин назвал прорыв ВСУ «масштабной провокацией».

В ходе боевых действий и украинская, и российская стороны понесли потери в технике. Сообщалось, что несколько военных РФ, в том числе срочников, могли попасть в плен.

С начала боев приграничные населенные пункты находятся под обстрелом. Местные власти сообщали о погибших о пострадавших мирных жителях.

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Украинские войска вошли в Курскую область и закрепились в приграничной зоне Их не получается выбить, пишут Z-каналы

Что происходит в Курской области

Украинские войска вошли в Курскую область и закрепились в приграничной зоне Их не получается выбить, пишут Z-каналы