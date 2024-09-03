Монголия не будет арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, так как находится в состоянии энергетической зависимости и придерживается политики нейтралитета. Об этом заявил представитель правительства страны, передает Politico.

По его словам, Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран.

«Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа. <…> Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях», — сказал представитель правительства.

Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Монголия — член Международного уголовного суда (МУС) и формально должна арестовать российского президента по ордеру суда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не обеспокоены поездкой Путина в Монголию. По его словам, у Москвы «прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии».

Это был первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на арест президента России.

Владимир Путин приехал в Монголию Meduza