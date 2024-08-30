Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обеспокоены поездкой Владимира Путина в Монголию, которая признает Международный уголовный суд (МУС). Его слова приводит «Интерфакс».

«Нет, нет переживаний», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов на брифинге, есть ли у Кремля переживания по поводу предстоящей поездки Путина.

По его словам, у Кремля «прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии». На вопрос о том, имели ли место переговоры с властями Монголии по поводу ордера, который выдал МУС, Песков ответил: «Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились».

Кремль сообщил о предстоящем визите Владимира Путина в Монголию 29 августа. Он посетит Монголию 3 сентября по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол.

Это будет первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на арест президента России. Монголия подписала Римский статут в 2000 году, а ратифицировала его в 2002-м. «Русская служба Би-би-си» отмечала, что формально страны-члены МУС обязаны исполнить ордер и задержать Путина. При этом Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем, что затруднило бы процесс доставки Путина в Гаагу в гипотетическом случае его ареста и выдачи.