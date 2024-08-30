МИД Украины призвал власти Монголии арестовать Путина во время его предстоящего визита в страну

МИД Украины призвал власти Монголии исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) и арестовать Владимира Путина, собравшегося посетить эту страну с визитом 3 сентября.

В заявлении МИД украинская сторона указывает, что Путин — военный преступник и выражает надежду, что правительство Монголии, которое ратифицировало , «осознает этот факт».

«Перемещение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием. Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде», — говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство призвало выполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в суд в Гааге.

О предстоящем визите Владимира Путина в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха пресс-служба Кремля объявила 29 августа. Путина пригласили на празднование 85-й годовщины совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на Халхин-Голе в 1939 году. Это будет его первый визит в страну, ратифицировавшую Римский статут, с момента выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

В Кремле заявили, что не обеспокоены этой поездкой и у них «нет переживаний» по поводу возможного ареста. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, у Кремля «прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии», а все аспекты визита «тщательно готовились».

По данным источников Bloomberg, знакомых с подготовкой визита, Путин перед поездкой в Монголию получил заверения, что он не будет арестован по ордеру МУС. «Би-би-си» отмечало, что Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем, что затруднило бы процесс доставки Путина в Гаагу в гипотетическом случае его ареста и выдачи. При этом визит Путина состоится через полгода после того, как судья из Монголии впервые стал судьей МУС — и это приветствовал президент страны, отмечает Bloomberg.

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