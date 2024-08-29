Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин приедет в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол.

«В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении Кремля.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», это будет первый визит Путина в страну, подписавшую Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на арест президента России. Монголия подписала Римский статут в 2000 году, а ратифицировала его в 2002-м.

В декабре 2023 года, отмечает телеграм-канал Faridaily, судья из Монголии впервые стал судьей МУС. Президент Монголии заявлял, что избрание первого монгольского судьи в МУС — это «признак роста и укрепления репутации страны на международной арене и доверия международных организаций к Монголии».

Формально страны-члены МУС обязаны исполнить ордер и задержать Путина, пишет «Би-би-си». Издание подчеркивает, что Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем, что затруднило бы процесс доставки Путина в Гаагу в гипотетическом случае его ареста и выдачи.

Все страны, где был Путин с тех пор, как был выдан ордер на его арест, не признают МУС. В июле 2023 года российский президент отказался от визита в ЮАР на саммит БРИКС. Южно-Африканская Республика ратифицировала Римский статут, поэтому юридически обязана была задержать Путина по ордеру Международного уголовного суда и выдать его в Гаагу. При этом президент ЮАР Сирил Рамафоса, отвечая на требование оппозиции выполнить обязательства по отношению к МУС, говорил, что Россия предупредила о том, что арест Путина будет расценен как объявление войны.

По мнению главы юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, на практике обязательства по аресту не всегда работают. В комментарии телеграм-каналу «Сирена» он пояснил, что «де-факто риск задержания зависит не от подписания каких-либо документов, а от политических интересов государств, наличия или отсутствия политической воли и ресурсов задерживать».

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выписан на уполномоченную по правам ребенка при президенте Марию Львову-Белову.

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