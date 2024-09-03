Похороны Алексея Меся в Шепетовке, 29 августа 2024 года Libkos / Getty Images

Андрей Пильщиков с позывным «Джус» и Алексей Месь с позывным «Мунфиш» — два лучших друга, летчики Воздушных сил ВСУ, лично приложившие немало усилий, чтобы Украина получила американские истребители F-16 для противостояния в войне с Россией. Пильщиков погиб в возрасте 30 лет в августе 2023 года в результате несчастного случая при выполнении боевого задания. Месь погиб в 30 лет год спустя, разбившись на F-16 при отражении российского ракетного удара по территории Украины. The Wall Street Journal рассказывает их историю.

Алексей Месь родился в небольшом городке Шепетовка в Хмельницкой области на западе Украины, Андрей Пильщиков — в Харькове, крупнейшем мегаполисе на востоке страны. Оба с детства мечтали стать летчиками. Алексей планировал пойти в армию по стопам отца. Еще в юности он выиграл конкурс — поездку в Киев и личную встречу с летчиком-испытателем, первым космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком. Андрей подростком постоянно собирал модели самолетов и ходил с камерой на аэродромы Харькова, наблюдая за полетами. Они познакомились и стали друзьями, поступив в Харьковский национальный университет Воздушных сил, носящий имя советского аса Ивана Кожедуба. Окончив учебу в 2016-м, Месь и Пильщиков вступили в ряды Воздушных сил ВСУ.

После распада СССР на вооружении Украины остались сотни советских боевых самолетов — от истребителей до стратегических бомбардировщиков. Воздушный флот частично утилизировали в рамках программы по разоружению бывших советских республик, которую спонсировали США. Остальная техника в условиях хронической нехватки финансирования практически пришла в негодность. Накануне войны в распоряжении Украины было лишь несколько десятков боевых самолетов, модернизированных с советских времен.

С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, а пророссийские сепаратисты развязали боевые действия в Донбассе, США активизировали военное сотрудничество с Украиной, устраивая в том числе совместные воздушные учения. В 2018-м Пильщиков участвовал в организации украинских учений с Национальной гвардией Калифорнии. Тогда он получил свой позывной «Джус» — из-за того, что на вечеринках в ангаре всегда вместо алкогольных напитков заказывал сок. Происхождение позывного «Мунфиш» остается неизвестным.

Год спустя Пильщиков и Месь впервые полетали на американских истребителях F-15, посетив Калифорнию по программе обмена. В ходе тренировочных полетов пилоты Нацгвардии на некоторое время даже передали управление истребителями своим украинским коллегам. Этот опыт заставил друзей еще больше разочароваться в состоянии «раздутых и неэффективных» Воздушных сил Украины, отмечает The Wall Street Journal.

В 2021 году Пильщиков уволился из армии по истечению контракта, жалуясь на бюрократию, плохие условия службы и низкую оплату труда, а также на отсутствие политики по внедрению стандартов НАТО. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину он немедленно вернулся в вооруженные силы. Вместе с Алексеем он защищал небо на самолетах МиГ-29, которые уже значительно устарели по сравнению с новейшими российскими истребителями. Оба они понимали, что модернизация воздушного флота Украины стала вопросом выживания. Один из их сокурсников, капитан Александр Корпан погиб во время боевого задания менее чем через неделю после начала войны.

Друзья решили, что надо попытаться повлиять на американскую общественность. Пильщиков в интервью журналистам CNN призывал США выделить Украине ракеты и радары и, демонстрируя свой самолет, замечал, что «с этим ребенком» он «неэффективен против российских истребителей». Месь, который к тому времени уже командовал эскадрильей, рассказывал в интервью, что у Украины куда больше подготовленных летчиков, чем самолетов. Модернизацию воздушных сил с МиГ-29 до F-16 он сравнил с переходом с кнопочного мобильного телефона на iPhone.

Американский писатель и военный историк Адам Макос связался с пилотами и предложил им приехать в США, чтобы лично отстаивать свою позицию. В июне 2022 года летчики встретились в Вашингтоне с американскими сенаторами и дали несколько интервью, призывая власти США разрешить поставки F-16 в Украину.

Пилотам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к публичным выступлениям и политическим заявлениям. Перед своим первым телевизионным интервью они шутили, что предпочли бы сесть за штурвал истребителя и долететь до российской границы, рассказала украинская активистка Татьяна Шевчук, сопровождавшая их в американской поездке. На интервью для CNN к пилотам присоединился актер Шон Пенн, активно лоббирующий американскую военную помощь Киеву.

Интервью Алексея Меся, Андрея Пильщикова и Шона Пенна CNN

Сенатор Линдси Грэм рассказал WSJ, что был впечатлен страстью и харизмой украинских летчиков. Он пообещал помочь, хотя признал, что эту идею «будет трудно продать» администрации Джо Байдена. После встречи с летчиками шестеро сенаторов написали письмо министру обороны США Ллойду Остину с призывом предоставить Украине системы ПВО, ракетные установки, вертолеты и бронетехнику. Пока Пильщиков и Месь были в Вашингтоне, им написал еще один из сокурсников, пилот Су-25 Александр Кукурба. Он попросил для своего штурмовика ракеты Zuni. Летчик погиб в бою несколько недель спустя. США в конечном итоге одобрили отправку ракет.

Дольше всего пришлось ждать решения по F-16. Байден опасался, что отправка истребителей Украине будет воспринята Россией как эскалация конфликта. Точно такие же опасения возникали и раньше, когда Вашингтон санкционировал поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS и танков M1 Abrams. Вдобавок военные чиновники США беспокоились, что потребуется слишком много времени для обучения украинских пилотов, и истребители будут ограниченно полезными на поле боя.

В мае 2023 года в интервью украинскому блогеру Мелании Подоляк (впоследствии они начнут встречаться, но будут сохранять свои отношения в тайне) Пильщиков признавал, что F-16 не станут панацеей в войне, но по крайней мере значительно усилят противовоздушную оборону Украины. В июне во время боевого задания погиб один из лучших друзей Пильщикова — Владислав Савельев. Его самолет сбила российская зенитная ракета.

В следующем месяце США наконец дали союзникам разрешение на отправку своих истребителей в Украину и подготовку украинских летчиков. Первыми поставки подтвердили Дания и Нидерланды. 20 августа президент Украины Владимир Зеленский забрался в кабину F-16 в Дании.

В тот же день Адам Макос отправил Пильщикову текстовое сообщение: «Там никто этого не знает… но мы сделали это!» «Черт возьми, да!», — ответил летчик. Он был в числе первых восьми пилотов, которые должны были в самое ближайшее время отправиться за границу для обучения на F-16.

25 августа Пильщиков погиб в авиакатастрофе в Житомирской области. При выполнении боевого задания столкнулись два украинских самолета L-39. Помимо капитана Пильщикова, погибли двое других пилотов — майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Алексей Месь отправился на обучение без погибшего друга. Тренировки по пилотированию F-16 проходили в Дании и в штате Аризона. В одном из интервью он признавался, что освоение модернизированного истребителя стало непростой задачей, поскольку украинские Воздушные силы до сих пор используют технологии из прошлого тысячелетия.

Западная коалиция из 11 стран пообещала поставить Украине около 80 американских F-16. Первая партия из шести истребителей поступила в начале августа 2024 года. Владимир Зеленский презентовал самолеты 4 августа на церемонии в честь Дня Воздушных сил ВСУ.

Вот как это было

«Теперь это действительно реальность, реальность в нашем небе» Владимир Зеленский показал прибывшие в Украину истребители F-16

Вот как это было

«Теперь это действительно реальность, реальность в нашем небе» Владимир Зеленский показал прибывшие в Украину истребители F-16

Это событие значительно укрепило боевой дух пилота. «Понимаешь, это может стать делом всей моей жизни», — сказал Алексей Месь своей жене Юлии, вернувшись из Дании. Он провел несколько дней дома. «Он сказал мне, что не может сидеть на месте, потому что все ждут, когда они вылетят, а он сидит здесь и ничего не делает», — рассказала Юлия.

В годовщину смерти Андрея Пильщикова Алексей Месь написал его матери, что скучает по своему другу. «Надеюсь, мы его не подведем», — добавил он.

На следующее утро, 26 августа, он впервые поднялся в небо на F-16, как заявляли в Генштабе ВСУ — для того, чтобы вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск отразить ракетный удар РФ по территории Украины. Тогда пилоты американских истребителей сбили четыре крылатые ракеты.

Позже стало известно, что один из самолетов потерпел крушение. ВСУ официально подтвердили первую потерю F-16 и гибель пилота Алексея Меся. Расследование инцидента еще продолжается. Анонимный источник украинской службы «Голоса Америки» в Воздушных силах ВСУ заявлял, что следствие рассматривает несколько возможных версий крушения: это огонь по своим, техническая неисправность и ошибка пилота.

30 августа Владимир Зеленский объявил об отставке командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что отставка не связана с крушением F-16. «Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса… На данном этапе я бы не стал их связывать», — сказал он.

Сенатор Грэм, продолжавший периодически общаться с украинскими летчиками после встречи в Вашингтоне, теперь работает над расширением программы подготовки пилотов F-16 и даже призывает разрешить отставным пилотам США и других стран НАТО воевать в Украине. «Лучшее, что мы можем сделать, чтобы почтить память павших парней — это просто удвоить усилия и убедиться, что их смерть не была напрасной», — заявил он журналистам WSJ.

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