В Украине разбился истребитель F-16, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Инцидент, по данным издания, произошел в понедельник. Самолет упал во время массированного обстрела ВС РФ, но предварительная причина падения — ошибка пилота.

Это первая потеря F-16, поставленных в Украину западными странами.

CNN со ссылкой на источник пишет, что пилот погиб в результате крушения. Издание называет гибель «большой потерей» для Украины, отмечая, что в стране лишь небольшое количество пилотов прошли обучение, чтобы управлять F-16.

Украина просила союзников о поставках истребителей F-16 с самого начала войны, однако на Западе долгое время отказывали из опасений, что это может эскалировать конфликт. Официально договоренности о поставках были заключены летом 2023 года.

Первые американские F-16 поступили на вооружение ВСУ в начале августа 2024 года. Как писал The Economist, Киеву передали десять истребителей, а до конца 2024 года в страну прибудут еще 20 самолетов американского производства. Также истребители уже передали Нидерланды, сколько именно — неизвестно.

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