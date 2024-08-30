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Алексей Месь — пилот F-16, погибший при крушении самолета. В Украине прошли похороны летчика. Фотографии

Источник: Meduza

26 августа ВСУ потеряли первый истребитель F-16, полученный от западных союзников. При крушении погиб пилот, подполковник Алексей Месь. Летчик, использовавший позывной «Мунфиш», учился управлять F-16 в США. Его гибель, как отмечал телеканал CNN, стала большой потерей для ВСУ, так как лишь немногие пилоты прошли подготовку для управления F-16, Официально причины крушения истребителя пока не объявлены, сообщалось лишь, что истребитель был потерян «во время отражения российского ракетного удара по территории Украины». Источники СМИ говорили, что в качестве возможных причин крушения рассматриваются «огонь по своим» со стороны ПВО, техническая неисправность и ошибка пилота. 29 августа Месь был похоронен в Шепетовке Хмельницкой области. Посмертно пилоту было присвоено воинское звание полковник.

Сын Алексея Меся с портретом отца на траурной церемонии
Libkos / Getty Images
Проститься с пилотом пришли сотни человек — родные и друзья, сослуживцы и представители командования
Libkos / Getty Images
Пара истребителей МиГ-29. Их пилотировали сослуживцы Алексея Меся
Libkos / Getty Images
Libkos / Getty Images
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