Заместителя командующего Ленинградским военным округом арестовали по делу о взятке

235-й гарнизонный военный cуд арестовал до 2 ноября заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о получении взятки, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, генерал-майор Муминджанов, отвечавший за вещевое обеспечение, получил взятку свыше 20 миллионов рублей от поставщиков при заключении договоров на поставку военного обмундирования. Сумма заключенных контрактов составила более 1,5 миллиарда рублей.

Муминджанов в суде свою вину не признал. Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме из-за служебной тайны в деле.

Валерия Муминджанова, заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению, задержали 2 сентября и обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Следствие утверждает, что в собственности у него и членов его семьи находятся «многочисленные объекты недвижимости» в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей. Законность их приобретения проверяется.

С апреля 2024 года задержаны уже несколько высокопоставленных российских военных, которых обвиняют в коррупционных преступлениях. В их числе бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи Минобороны Вадим Шамарин и бывший командующий 58-й армией Иван Попов

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