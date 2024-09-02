Reuters: московский НПЗ «Газпромнефти» после атаки дронов приостановил работу установки, на которую приходится около половины мощности завода

Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в Капотне после атаки украинских беспилотников в ночь на 1 сентября приостановил работу установки «Евро+», на которую приходится около половины общей мощности, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

По словам собеседников издания, завод может восстановить работу после ремонта установки, на который нужно примерно пять-шесть дней.

На установку «Евро+» приходится около 50% общей мощности завода по первичной переработке. В ее состав, как пишет Reuters, также входят установка риформинга мощностью 1 миллион тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 миллиона тонн в год. В 2023 году, по данным Reuters, объем переработки НПЗ составил 11,6 миллиона тонн сырой нефти, из которой были произведены бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

В «Газпромнефти» на запрос о комментарии не ответили.

В ночь на 1 сентября украинские беспилотники атаковали 16 регионов России. Минобороны России отчиталось, что средства ПВО «уничтожили и перехватили» 158 дронов. В результате атаки на территории НПЗ в Капотне в «отдельно стоящем техническом помещении» начался пожар, сообщил мэр города Сергей Собянин. Вначале пожару был присвоен максимальный пятый номер сложности, затем его понизили до второго. В МЧС заявили, что пострадавших нет.

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