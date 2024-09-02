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Война Девятьсот двадцать второй день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 сентября читайте здесь.
Главное к полудню
- В Ростовской области на нефтебазе в Пролетарске, атакованной украинскими беспилотниками более двух недель назад, ликвидировано «открытое горение», сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. «Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер. Но открытое горение ликвидировано», — рассказал собеседник агентства. Пожар на нефтебазе начался после удара дронов 18 августа. Его площадь достигала 10 тысяч квадратных метров. При тушении пострадали 49 спасателей. 23 августа СМИ сообщали, что по нефтебазе был нанесен повторный удар украинскими беспилотниками.
- Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные «сделают всё» для восстановления нормальной жизни в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом он сказал во время общения со школьниками в Кызыле. «Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей восстановилась», — заявил он.
- Путин также отметил, что в ходе наступления в Курской области ВСУ не достигли «главной задачи» — остановить российское наступление в Донбассе. По его словам, «таких темпов наступления в Донбассе» у российской армии «давно не было: российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами».
- В результате российского обстрела Киева 2 сентября повреждено здание Исламского культурного центра и мечеть на его территории. Кроме того, поврежден корпус для занятий кикбоксингом спорткомплекса Межрегиональной академии управления персоналом.
Главное за ночь и утро
- ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в Белгороде «есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты». На фотографиях, опубликованных Гладковым, видно поврежденный детский сад «Львенок». Кроме того, в поселке Дубовое ранена женщина, ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.
- Российские войска нанесли в ночь на 2 сентября ракетный удар по Киеву, сообщает военная администрация города. По словам главы администрации Сергея Попко, удар был нанесен крылатыми (вероятно, Х-101) и баллистическими ракетами «KN-24/Искандер-М», а также одним дроном-камикадзе. В общей сложности силы ПВО сбили более двух десятков ракет. Обломки упали в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах. В результате повреждения получила котельная, загорелись четыре автомобиля и два здания. За медицинской помощью обратились два человека, одного из них госпитализировали.
- Вечером 1 сентября под российский ракетный удар попал центр социально-психологической реабилитации детей в Сумах, сообщили местные власти По последним данным МВД Украины, пострадали 18 человек, в том числе шестеро детей. В полиции заявили, что под удар попало образовательное учреждение.
- С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на российских преподавателей, выражавших антивоенную позицию, составили как минимум 106 административных протоколов и завели 23 уголовных дела, говорится в исследовании «ОВД-Инфо». В общей сложности правозащитники выявили 148 случаев давления властей на преподавателей в школах и вузах в России за последние два с половиной года.