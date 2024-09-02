На нефтебазе в Пролетарске ликвидировали «открытое горение». Пожар после атаки дронов тушили больше двух недель
Источник: ТАСС
В Ростовской области на нефтебазе в Пролетарске, атакованной беспилотниками более двух недель назад, ликвидировано «открытое горение», сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер. Но открытое горение ликвидировано», — рассказал собеседник агентства.
Пожар на нефтебазе начался после удара дронов 18 августа. Его площадь достигала 10 тысяч квадратных метров. При тушении пострадали 49 спасателей. 23 августа СМИ сообщали, что по нефтебазе был нанесен повторный удар украинскими беспилотниками.