В Пролетарске Ростовской области пятый день тушат пожар на нефтебазе, атакованной дронами. Пострадали почти 50 сотрудников МЧС

В Пролетарске Ростовской области пятый день продолжают тушить пожар на нефтебазе Росрезерва, возникший 18 августа в результате атаки дронов. Губернатор региона Василий Голубев в день атаки говорил, что силы ПВО сбили беспилотники, но обломки упали на территории промышленных складов, из-за чего загорелось дизельное топливо. В первые часы тушения пожара дроны вновь атаковали нефтебазу. По состоянию на 20 августа площадь возгорания составляла 10 тысяч квадратных метров.

ВЧК-ОГПУ

По последним данным, в результате возгорания на нефтебазе пострадали 47 пожарных, из них 15 госпитализированы, сообщил утром 22 августа ТАСС со ссылкой на медицинские службы. В то же время ростовское издание 161.ru пишет, что, по информации областного правительства, пострадали 49 сотрудников МЧС. При этом 19 августа сообщалось, что пострадали 18 спасателей, а 21 августа — 42. Семеро в тяжелом состоянии доставлены в больницу МЧС в Петербурге, два человека находятся в реанимации, пишет «Русская служба Би-би-си»

На нефтебазе загорелись 22 цистерны с топливом, сообщал 20 августа телеграм-канал «База». В оперативных службах заявили ТАСС, что 22 августа пожарные ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом. По информации издания 161.ru, вечером 21 августа на нефтебазе произошел взрыв, пламя видели в соседнем городе Сальске, расположенном в 30 километрах от Пролетарска. О взрыве цистерны на нефтебазе также сообщалось вечером 20 августа.

Российские телеграм-каналы и СМИ 21 августа опубликовали видео с пожарными, которые пытаются уехать подальше от огня после того, как на нефтебазе взорвался один из резервуаров. Видео, в частности, распространили телеграм-каналы «Это Ростов» и Astra. Когда снята запись, неясно.

Внимание. На видеозаписи есть мат.

Astra

В Пролетарске из-за пожара на нефтебазе ввели режим чрезвычайной ситуации. В администрации Пролетарского района заявили, что распространение огня не угрожает жилым домам и другим объектам. Власти района начали собирать гуманитарную помощь пожарным, в частности, газированную воду, энергетики, обезболивающие таблетки, шприцы, капли для глаз, средства от ожогов. Волгодонская епархия РПЦ 20 августа провела молебен неподалеку от нефтебазы.

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