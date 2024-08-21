РПЦ устроила молебен возле нефтебазы в Ростовской области, загоревшейся после атаки беспилотников

Волгодонская епархия РПЦ провела молебен в городе Пролетарске Ростовской области неподалеку от нефтебазы, загоревшейся в результате атаки дронов.

Фото молебна появилось в телеграм-канале епархии 20 августа. На нем двое священников стоят в поле с иконой Божией Матери на фоне дыма от пожара на нефтебазе. В посте говорится, что священнослужители также помолились в часовне о здравии пожарных, пострадавших в борьбе с огнем.

Нефтебаза в Пролетарске загорелась в результате атаки украинских дронов в ночь на 18 августа. В итоге выгорели более десятка резервуаров с топливом. Вечером 20 августа на нефтебазе взорвалась еще одна цистерна. Пожар не могут потушить четвертый день. Утром 21 августа агентство ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщило, что число пострадавших в результате пожара на нефтебазе увеличилось до 42 человек.

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