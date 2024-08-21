Война Девятьсот десятый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 910-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевые действиями и событиями в остальном мире.

Что происходило 20 августа

Война Девятьсот девятый день. Хроника «Медузы»

Что происходило 20 августа