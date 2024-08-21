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Война Девятьсот десятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 августа читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Бои в Курской области — это «новая нормальность», полагают источники «Медузы», близкие к администрации президента и правительству РФ.
- Сергей Собянин заявил об «одной из самых масштабных попыток атаковать Москву». Главное о ночных атаках беспилотников по России.
- Фотографии пленных российских военных в Сумской области.
Главное к полудню
- Российская армия ночью и утром 21 августа атаковала Украину ракетами и беспилотниками. По сведениям командования Воздушных сил ВСУ, военные РФ запустили две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23, одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 69 ударных беспилотников «Шахед». Украинские силы ПВО сбили 51 воздушную цель: ракету Х-59/Х-69 и 50 дронов в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей. Еще 16 БПЛА «локационно потеряно» — предположительно они упали под влиянием радиоэлектронных средств борьбы. Также один российский дрон пересек границу с Беларусью в Черниговской области, еще один беспилотник «вернулся на родину» — в Белгородскую область.
- В регионах Украины, подвергшихся атаке, более девяти часов действовала воздушная тревога. В Киевской области, как рассказал глава региональной администрации Руслан Кравченко, силы ПВО сбили несколько российских целей, большинство обломков упали за пределами населенных пунктов. По его словам, в результате падения обломков повреждены один частный дом и линии электропередачи, в одном из районов загорелась трава, пожар потушили. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет, никто не пострадал, добавил Кравченко.
- Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. За законопроект проголосовал 281 народный депутат. Международный уголовный суд в Гааге выдавал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина, главы Генштаба Валерия Герасимова и бывшего министра обороны Сергея Шойгу по подозрениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине. Страны, присоединяющиеся к Римскому статуту, обязаны арестовывать людей, разыскиваемых МУС.
- Российская армия, вопреки заявлениям Минобороны РФ, не контролирует Нью-Йорк, но ситуация в этом поселке в Донецкой области сложная, сообщает DeepState. «В поселке сложилась уникальная ситуация, когда происходит хаос с обеих сторон», — пишут аналитики. По их данным, российские подразделения обходят стороной Силы обороны и пытаются сконцентрироваться в соседней Нелиповке. «Соответственно складывается ситуация, когда противник не пытается захватить поселок, а просто закрепиться в глубине. С другой стороны, пребывание врага в тылу тоже ничем хорошим не заканчивается», — отмечает паблик.
Основные новости ночи и утра
- Минобороны РФ заявило, что в ночь на 21 августа дежурные силы ПВО сбили 45 беспилотников над пятью российскими регионами. Как утверждает ведомство, 11 дронов уничтожены над Московской областью, 23 дрона — над Брянской областью, шесть — над Белгородской, три — над Калужской, два — над Курской.
- Этой ночью произошла «одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время», заявил мэр города Сергей Собянин. По данным чиновника, с 03:02 ночи до 04:43 утра силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. Во время атаки беспилотников, как сообщила Росавиация, в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения для безопасности полетов, на запасные аэродромы отправили восемь самолетов. Сейчас аэропорты работают штатно.
- Ночью на западе Ростовской области силы ПВО сбили украинскую ракету, рассказал губернатор региона Василий Голубев. Судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, целью атаки был город Новошахтинск, где располагается нефтеперерабатывающий завод. После падения обломков ракеты произошел пожар. В Генштабе ВСУ заявили, что в Новошахтинске нанесен удар по зенитно-ракетному комплексу С-300.
- Над Курской областью за ночь сбиты две украинские ракеты и два беспилотника самолетного типа, сообщает врио главы региона Алексей Смирнов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом уничтожен один украинский дрон.
Что еще:
- За время наступления ВСУ в Курской области погибли более 30 человек, еще 143 пострадали, сообщили ТАСС утром 21 августа в медицинских службах региона.
- Российские войска продолжают наступление в Донецкой области, сообщает OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины. По данным паблика, военные РФ продвинулись в районе сел Северное, Дружба и Заветное. На Покровском направлении российская армия приблизились к Новогродовке и Григорьевке. Также продолжаются бои в поселке Нью-Йорк, о полном захвате которого накануне заявляло Минобороны РФ.
- Число пострадавших в Пролетарске Ростовской области, где после атаки беспилотника загорелась нефтебаза, выросло до 42 человек. Пожар тушат уже четвертые сутки.