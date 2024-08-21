«Госуслуги» призвали помогать жителям Курской области через Ozon

Портал «Госуслуги» разослал пользователям письма с призывом помочь жителям Курской области «с помощью маркетплейса Ozon».

В письме предлагается покупать на Ozon электронные сертификаты номиналом 500 рублей. Их автоматически отправят пострадавшим от войны жителям Курской области, которые подали заявление на получение поддержки через «Госуслуги».

«Деньги зачислятся на баланс пострадавших, и они смогут заказать нужные товары на Ozon бесплатно», — говорится в письме.

Другую акцию «Госуслуги» проводят вместе с Avito. На платформе запустили алгоритм для расселения пострадавших жителей Курской области. Пользователей призвали воспользоваться им, чтобы предложить бесплатное жилье тем, кто покинул свои дома.

Украинские войска с 6 августа ведут наступательную операцию в приграничных районах Курской области. Власти Украины утверждают, что контролируют в регионе 93 населенных пункта на площади более 1260 квадратных километров. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Жителей нескольких районов эвакуировали. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.