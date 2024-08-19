«Пускай договорится Путин с вашим Зеленским» Журналисты The Washington Post побывали в Судже, захваченной ВСУ. Там остаются мирные жители, которые просят о гуманитарном коридоре

Жители Суджи около убежища в подвале местной школы, 18 августа 2024 года Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

Город Суджа Курской области находится под контролем украинских войск уже больше недели. Там по-прежнему остаются мирные жители. Они укрываются в подвале местной школы и хотят, чтобы город вернулся под контроль России, пишут журналисты The Washington Post, побывавшие в Судже.

Репортеры посетили Суджу в субботу, 17 августа, в сопровождении украинских военных — они ехали вместе с ними на двух машинах. Когда автомобиль проезжал разрушенный пограничный переход, один из солдат с позывным «Крым», обращаясь к журналистам, сказал: «Добро пожаловать в Россию». Половина интервью с мирными жителями, отмечает The Washington Post, была сделана также в присутствии украинских военных.

Деревенские дома на окраине Суджи выглядят относительно целыми, отмечают журналисты, однако центр города сильно поврежден обстрелами, а дороги усеяны шрапнелью и обломками снарядов. Российские флаги с административных зданий сняты, но украинские вместо них не висят. Несмотря на ожесточенные бои в регионе, во время пребывания в Судже журналисты слышали только один несильный взрыв. Местные жители говорят, что по ночам взрывы часто звучат громче.

До вторжения ВСУ население Суджи составляло около пяти тысяч человек. Сейчас там остаются те, кто не выехал или уже успел вернуться, когда основные бои затихли. В цокольном этаже бывшей школы, которую журналисты The Washington Post посетили вместе с украинскими военными, укрываются около 70 местных жителей.

13-летний Даниил возле здания бывшей школы, в подвале которой укрываются жители Суджи, 18 августа 2024 года Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

Несколько женщин, стоявших перед зданием, когда к ним подошли журналисты, поблагодарили украинских солдат за то, что им предоставляют лекарства, еду и другую помощь. Но обращаясь к ним, они просят о гуманитарном коридоре, чтобы эвакуироваться. «Ну пускай договорится Путин с вашим Зеленским, я не знаю, какие тут надо отношения, чтобы нас куда-нибудь туда, а ваших бы сюда, или на обмен, или как угодно. Очень хочется какой-то договоренности, ребята. Вы молодцы, спасибо вам, к нам очень хорошо относитесь, но вы сами поймите, мы хотим к своим детям вернуться», — говорит, чуть не плача, 57-летняя Марина, обращаясь к украинским солдатам, сопровождавшим журналистов.

По ее словам, оставшиеся в Судже горожане хотят «только мира и согласия». «Пожалуйста, помогите нам», — добавляет она. О гуманитарном коридоре «хотя бы в Курск» просят и другие жители, а встреченный журналистами в подвале школы 91-летний мужчина попросил забрать его с собой в Украину, чтобы отыскать свою дочь в Харькове.

Еще одна местная жительница, 65-летняя Тамара, просит украинских военных и журналистов показать Владимиру Путину, во что превратился город. «У нас есть просьба: сфотографируйте нашу Суджу и отправьте Путину. Покажите это нашему президенту, пусть он посмотрит», — говорит она.

Среди оставшихся, как отмечают журналисты, большинство — пожилые люди. Один из опрошенных журналистами местных жителей, сидевший у входа в убежище, рассказал, что у него 47-летний сын с инвалидностью, которому в подвале становится плохо. Отвечая на вопрос, сколько у них туалетов, он сказал: «Ведро». В самом убежище, как отмечают журналисты, воздух был «влажным и зловонным». Местные жители лежали на матрасах в темноте (электричества в подвале не было), щурясь от фонариков журналистов и военных.

Жители Суджи в убежище, 18 августа 2024 года Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

Украинские военные, сопровождавшие журналистов, считают вторжение в Курскую область временным и надеются, что эта операция поможет положить конец войне, чтобы они скорее могли вернуться домой. The Washington Post отмечает, что действия ВСУ на захваченной территории (и то, как они обращаются с местным населением) подкрепляют заявления Киева о том, что Украина рассматривает захват части Курской области не с перспективой аннексии, а скорее как тактику ведения переговоров и способ оказать давление на Россию.

Свидетельств того, что украинские военные участвовали в мародерстве или нападали на мирных жителей, журналисты The Washington Post в Судже не увидели. Сами местные говорят, что не знают ни про одного убитого и что с ними обращаются хорошо, но они по-прежнему хотят, чтобы их город вернулся под контроль России. И хотя россияне не заявляли, что с ними плохо обращались, они не избежали унижений войны, которые многие украинцы пережили за последние два с половиной года, отмечает The Washington Post.

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