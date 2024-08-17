Москва и Киев готовились к тайным переговорам в Катаре об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Курская операция ВСУ поставила план под угрозу Главное из материала The Washington Post

Рабочие на поврежденной российским ударом ТЭC в одном из регионов Украины, 12 апреля 2024 года Andrew Kravchenko / Bloomberg / Getty Images

Россия и Украина в августе планировали направить в столицу Катара Доху делегации для начала переговоров об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры с обеих сторон, сообщила 17 августа газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в исполнительной власти и дипломатических кругах. По словам собеседников издания, успешные переговоры были бы равнозначны частичному прекращению огня и предоставили бы Москве и Киеву возможность восстановить силы от затянувшейся «войны на истощение».

По данным The Washington Post, посредником в дискуссиях между сторонами должны были выступить катарские дипломаты. Планировалось, что они отдельно встретятся с украинской и российской делегациями — и помогут им найти компромисс. Однако все этим намерения оказались перечеркнуты неожиданным вторжением ВСУ на территорию Курской области.

Энергетическая инфраструктура — одна из самых уязвимых точек для обеих воюющих стран. Россия вот уже более года регулярно наносит ракетные удары по украинским ТЭЦ, ГЭС и другим предприятиям и атакует их беспилотниками, оставляя без тепла и электричества целые города и регионы. Украина, в свою очередь, нацеливает свои дроны на объекты российской нефтяной индустрии. За счет ударов по НПЗ и хранилищам Киеву удалось снизить объемы российской нефтепереработки примерно на 15%.

Люди, вовлеченные в подготовку переговоров в Дохе, надеялись, что «энергетический» компромисс может привести стороны и к более важным договоренностям об окончании войны, пишет The Washington Post. Сам факт готовности Москвы и Киева вступить в переговорный процесс уже казался большим прогрессом. До того президент Украины Владимир Зеленский не раз утверждал, что прекращение огня невозможно до полного вывода российских войск с территории Украины, включая Крым. А президент РФ Владимир Путин давал понять, что для Кремля мир предполагает готовность Киева отвести ВСУ с территории четырех аннексированных РФ регионов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (при том что сегодня Россия полностью не контролирует территорию ни одного из них).

Российские и украинские официальные лица не встречались лицом к лицу с первых месяцев полномасштабной войны, когда две делегации после переговоров в Стамбуле были близки к заключению договоренности о прекращении огня. Позднее еще одной точкой дипломатического соприкосновения стала «зерновая сделка», из которой после нескольких месяцев действия соглашения вышла Россия.

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На этом фоне новые переговоры могли бы стать настоящим прорывом, пишет The Washington Post. Но после начала операции ВСУ в Курской области российские чиновники отложили визит в Доху, сообщил изданию дипломат, осведомленный о деталях подготовки встречи. По его словам, в Москве наступление украинской армии на территорию РФ сочли «эскалацией». При этом Доху официальный Киев о подготовке операции не предупредил.

По состоянию на сегодня Россия «не отказалась от переговоров окончательно, они попросили время [на анализ ситуации]», добавил собеседник издания. Украина при этом все равно хотела направить в Катар свою делегацию, но против выступила уже Доха — местные переговорщики сочли бесполезной встречу лишь с одной из сторон. В последние месяцы Катар также активно был задействован в другом сложном переговорном процессе — между Израилем и группировкой ХАМАС.

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В офисе президента Украины The Washington Post сообщили, что саммит в Дохе не отменен, а лишь отложен до 22 августа и состоится в формате видеоконференции «из-за ситуации на Ближнем Востоке», . После саммита Киев планирует провести консультации со своими союзниками о реализации договоренностей, если таковые будут достигнуты.

В Кремле и администрации президента США на запросы The Washington Post не ответили. Ранее в Вашингтоне не раз подчеркивали, что участие в переговорах о прекращении огня должно быть суверенным решением Украины.

Беседовавший с The Washington Post на условиях анонимности дипломат утверждает, что Киев и Москва перед запланированной в Дохе встречей посылали сигналы о готовности достичь компромисса. Но еще два источника, знакомые с ходом подготовки саммита, отметили, что высокопоставленные украинские чиновники сомневались в успехе мероприятия, оценивая шансы на договоренность в 20 процентов и даже ниже (без учета «курского» фактора).

Одна из причин их сомнений в искренности намерений Кремля — тот факт, что в последние недели удары по энергообъектам в Украине лишь участились. Это создает угрозу для населения перед отопительным сезоном. «У нас есть один шанс пережить эту зиму. Он заключается в том, что Россия должна прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру», — сказал один из украинских чиновников, осведомленных о ходе подготовки встречи в Дохе. Одной из целей операции в Курской области Киев видел усиление своей переговорной позиции, утверждают сразу несколько источников американского издания в Украине и на Западе.

В итоге пока все выглядит так, что эта ставка не сыграла: вероятность мирных договоренностей после украинского вторжения на территорию России, кажется, лишь снизилась. Во всяком случае, Путин на этой неделе именно действиями ВСУ объяснил невозможность вести переговоры с Киевом.

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Это ставит под угрозу двухмесячные посреднические усилия Катара, заявил дипломат, знакомый с ходом подготовки встречи. По его данным, сторонам оставалось согласовать лишь незначительные детали. Но «после Курска русские отказались [от достигнутых договоренностей]», констатировал другой источник, близкий к переговорному процессу.

При этом Украина остро нуждается в защите своей энергетической инфраструктуры. Из-за российских ударов подача электричества в зимние месяцы может быть ограничена периодом от пяти до семи часов в сутки, рассказали The Washington Post украинские чиновники. «Все нужно внимательно взвесить: наш [энергетический] потенциал и вероятный ущерб экономике с одной стороны и ущерб, который мы можем нанести им и их экономике — с другой. Но энергетика для нас — однозначно критический вопрос. Мы рискуем погрузиться в неконтролируемый кризис, если зимой не будет света и тепла», — констатировал один из чиновников, знакомый с ходом подготовки катарского саммита.

По словам другого собеседника The Washington Post в Киеве, в отличие от «зерновой сделки», где Украина при посредничестве Турции и ООН договаривалась один на один с Россией, эмбарго на «энергетические» удары украинские власти хотели бы добиться с условием гарантий со стороны своих партнеров о том, что сделка «точно сработает».

Сама идея встречи в Дохе родилась после июньского саммита в Швейцарии, где Украина собрала более 80 делегаций из разных стран (но не России) для обсуждения собственного мирного плана. Из 10 его пунктов, включающих и вывод российских войск со всей украинской территории, все участники мероприятия поддержали лишь необходимость обмена пленными, обеспечение защиты от ударов АЭС и продовольственной безопасности. Вскоре после того саммита Катар и предложил посреднические услуги в поиске «энергетического» компромисса, говорят собеседники The Washington Post. Киев отнесся к идее с особым энтузиазмом, видя в этом доказательство работоспособности своего плана. При этом Зеленский заявлял, что на следующий саммит, который запланирован на осень 2024 года, может быть приглашена и Россия.

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