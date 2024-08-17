Москва и Киев готовились к тайным переговорам в Катаре об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Курская операция ВСУ поставила план под угрозу Главное из материала The Washington Post
Россия и Украина в августе планировали направить в столицу Катара Доху делегации для начала переговоров об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры с обеих сторон, сообщила 17 августа газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в исполнительной власти и дипломатических кругах. По словам собеседников издания, успешные переговоры были бы равнозначны частичному прекращению огня и предоставили бы Москве и Киеву возможность восстановить силы от затянувшейся «войны на истощение».
По данным The Washington Post, посредником в дискуссиях между сторонами должны были выступить катарские дипломаты. Планировалось, что они отдельно встретятся с украинской и российской делегациями — и помогут им найти компромисс. Однако все этим намерения оказались перечеркнуты неожиданным вторжением ВСУ на территорию Курской области.
Энергетическая инфраструктура — одна из самых уязвимых точек для обеих воюющих стран. Россия вот уже более года регулярно наносит ракетные удары по украинским ТЭЦ, ГЭС и другим предприятиям и атакует их беспилотниками, оставляя без тепла и электричества целые города и регионы. Украина, в свою очередь, нацеливает свои дроны на объекты российской нефтяной индустрии. За счет ударов по НПЗ и хранилищам Киеву удалось снизить объемы российской нефтепереработки примерно на 15%.
Люди, вовлеченные в подготовку переговоров в Дохе, надеялись, что «энергетический» компромисс может привести стороны и к более важным договоренностям об окончании войны, пишет The Washington Post. Сам факт готовности Москвы и Киева вступить в переговорный процесс уже казался большим прогрессом. До того президент Украины Владимир Зеленский не раз утверждал, что прекращение огня невозможно до полного вывода российских войск с территории Украины, включая Крым. А президент РФ Владимир Путин давал понять, что для Кремля мир предполагает готовность Киева отвести ВСУ с территории четырех аннексированных РФ регионов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (при том что сегодня Россия полностью не контролирует территорию ни одного из них).
Российские и украинские официальные лица не встречались лицом к лицу с первых месяцев полномасштабной войны, когда две делегации после переговоров в Стамбуле были близки к заключению договоренности о прекращении огня. Позднее еще одной точкой дипломатического соприкосновения стала «зерновая сделка», из которой после нескольких месяцев действия соглашения вышла Россия.
На этом фоне новые переговоры могли бы стать настоящим прорывом, пишет The Washington Post. Но после начала операции ВСУ в Курской области российские чиновники отложили визит в Доху, сообщил изданию дипломат, осведомленный о деталях подготовки встречи. По его словам, в Москве наступление украинской армии на территорию РФ сочли «эскалацией». При этом Доху официальный Киев о подготовке операции не предупредил.
По состоянию на сегодня Россия «не отказалась от переговоров окончательно, они попросили время [на анализ ситуации]», добавил собеседник издания. Украина при этом все равно хотела направить в Катар свою делегацию, но против выступила уже Доха — местные переговорщики сочли бесполезной встречу лишь с одной из сторон. В последние месяцы Катар также активно был задействован в другом сложном переговорном процессе — между Израилем и группировкой ХАМАС.
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В офисе президента Украины The Washington Post сообщили, что саммит в Дохе не отменен, а лишь отложен до 22 августа и состоится в формате видеоконференции «из-за ситуации на Ближнем Востоке», . После саммита Киев планирует провести консультации со своими союзниками о реализации договоренностей, если таковые будут достигнуты.
В Кремле и администрации президента США на запросы The Washington Post не ответили. Ранее в Вашингтоне не раз подчеркивали, что участие в переговорах о прекращении огня должно быть суверенным решением Украины.
Беседовавший с The Washington Post на условиях анонимности дипломат утверждает, что Киев и Москва перед запланированной в Дохе встречей посылали сигналы о готовности достичь компромисса. Но еще два источника, знакомые с ходом подготовки саммита, отметили, что высокопоставленные украинские чиновники сомневались в успехе мероприятия, оценивая шансы на договоренность в 20 процентов и даже ниже (без учета «курского» фактора).
Одна из причин их сомнений в искренности намерений Кремля — тот факт, что в последние недели удары по энергообъектам в Украине лишь участились. Это создает угрозу для населения перед отопительным сезоном. «У нас есть один шанс пережить эту зиму. Он заключается в том, что Россия должна прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру», — сказал один из украинских чиновников, осведомленных о ходе подготовки встречи в Дохе. Одной из целей операции в Курской области Киев видел усиление своей переговорной позиции, утверждают сразу несколько источников американского издания в Украине и на Западе.
В итоге пока все выглядит так, что эта ставка не сыграла: вероятность мирных договоренностей после украинского вторжения на территорию России, кажется, лишь снизилась. Во всяком случае, Путин на этой неделе именно действиями ВСУ объяснил невозможность вести переговоры с Киевом.
Это ставит под угрозу двухмесячные посреднические усилия Катара, заявил дипломат, знакомый с ходом подготовки встречи. По его данным, сторонам оставалось согласовать лишь незначительные детали. Но «после Курска русские отказались [от достигнутых договоренностей]», констатировал другой источник, близкий к переговорному процессу.
При этом Украина остро нуждается в защите своей энергетической инфраструктуры. Из-за российских ударов подача электричества в зимние месяцы может быть ограничена периодом от пяти до семи часов в сутки, рассказали The Washington Post украинские чиновники. «Все нужно внимательно взвесить: наш [энергетический] потенциал и вероятный ущерб экономике с одной стороны и ущерб, который мы можем нанести им и их экономике — с другой. Но энергетика для нас — однозначно критический вопрос. Мы рискуем погрузиться в неконтролируемый кризис, если зимой не будет света и тепла», — констатировал один из чиновников, знакомый с ходом подготовки катарского саммита.
По словам другого собеседника The Washington Post в Киеве, в отличие от «зерновой сделки», где Украина при посредничестве Турции и ООН договаривалась один на один с Россией, эмбарго на «энергетические» удары украинские власти хотели бы добиться с условием гарантий со стороны своих партнеров о том, что сделка «точно сработает».
Сама идея встречи в Дохе родилась после июньского саммита в Швейцарии, где Украина собрала более 80 делегаций из разных стран (но не России) для обсуждения собственного мирного плана. Из 10 его пунктов, включающих и вывод российских войск со всей украинской территории, все участники мероприятия поддержали лишь необходимость обмена пленными, обеспечение защиты от ударов АЭС и продовольственной безопасности. Вскоре после того саммита Катар и предложил посреднические услуги в поиске «энергетического» компромисса, говорят собеседники The Washington Post. Киев отнесся к идее с особым энтузиазмом, видя в этом доказательство работоспособности своего плана. При этом Зеленский заявлял, что на следующий саммит, который запланирован на осень 2024 года, может быть приглашена и Россия.