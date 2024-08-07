В Курской области ввели режим ЧС для «ликвидации последствий» захода ВСУ в приграничные районы

В Курской области с 7 августа вводится режим чрезвычайной ситуации, объявил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

По его словам, в приграничных районах области «сохраняется сложная оперативная обстановка». Режим ЧС, как пояснил Смирнов, вводится для «ликвидации последствий захода» ВСУ на территорию региона.

Суджа после рейда ВСУ Meduza

Смирнов заявил, что до улучшения оперативной обстановки будет лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На второй день рейда ВСУ в приграничные районы Курской области Владимир Путин провел совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, главы Генштаба Валерия Герасимова, директора ФСБ Александра Бортникова и секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Герасимов доложил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, численность подразделений украинских сил, которые 6 августа «перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района», составила не менее тысячи человек.

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